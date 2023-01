La torre del puerto y el Plan Litoral, proyectos "irrenunciables" para la Junta de Andalucía en Málaga

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que proyectos como la torre del puerto —el hotel rascacielos previsto en el dique de Levante de la ciudad— o el Plan Málaga Litoral en la capital son "irrenunciables".

"Forma parte del modelo de ciudad que entre todos los malagueños, y un poco liderados por el Ayuntamiento, se ha querido ir dando", ha afirmado Navarro en una entrevista con Europa Press.

Así, ha incidido en que el Plan Málaga Litoral es "un plan que más allá de lo estético, mejora sustancialmente la movilidad y la hace más sostenible y eso es lo más importante", aludiendo, en este punto, a la candidatura de la Expo 2027 Málaga 'La era urbana: hacia la ciudad sostenible'.

"Al final, nosotros no podemos abordar una exposición universal hablando de la ciudad sostenible, como ese modelo de la ciudad del futuro, si nosotros mismos no estamos intentando ser más sostenibles", ha valorado Navarro.

Por otro lado, en relación con la torre del puerto ha asegurado que es un proyecto que "pondría la guinda a la gran transformación que el puerto de Málaga ha aportado también a la ciudad".

Por tanto, a su juicio, "no es que sea imprescindible, prescindible, prioritario o no prioritario, es que, digamos que forma parte de ese gran plan de transformación urbana que ha experimentado Málaga y que fundamentalmente, en la última década, ha venido de la transformación del puerto".

También la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia se ha referido a la Expo 2027 y se ha mostrado convencida de que de todas las candidaturas que hay encima de la mesa, "la más sólida, la que tiene más mimbres para convertirse realmente en un modelo aplicable al resto de ciudades del mundo, que también para eso debe de servir una Expo, que debe ser útil"; es la de Málaga.

"Nuestra candidatura muestra esa utilidad, no solo de los terrenos y construcciones que vaya a tener la Expo en sí, si no del concepto; y todo lo que allí se vea, se analice, se pueda exponer, creo que le va a servir al resto del mundo para un poco afrontar esos grandes desafíos".

"No moriremos de éxito si somos sostenibles"

Por ultimo, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha destacado la importancia de la sostenibilidad. "Tenemos que implementar en Málaga ciudad y en la provincia modelos de crecimiento sostenibles, donde los recursos básicos para vivir y para seguir creciendo estén garantizados", ha considerado, al tiempo que ha incidido en que "nosotros no moriremos de éxito si conseguimos ser sostenibles".

Al respecto, ha señalado que "en eso está trabajando el Ayuntamiento, muestra de ello es el Plan Litoral, pero también otros municipios de la provincia, como Rincón de la Victoria, Alhaurín del Torre, las propias cabeceras de comarca". "No hay otro camino que la sostenibilidad", ha apostillado.

Metro y hospital

Por otro lado, Navarro ha asegurado que la llegada del Metro al centro de Málaga "está al caer", aunque se sigue sin fecha concreta. En este sentido, la delegada ha reiterado que "estamos en la fase final para que el metro llegue al centro, es una evidencia".

"Yo creo que está al caer, no damos datos, ni fechas porque son errores en los que no debemos de caer, porque en las obras suelen surgir contingencias e inconvenientes que a lo mejor retrasen y no se puedan cumplir esos plazos", ha indicado Navarro.

También, además de la llegada del suburbano malagueño al centro, ha valorado que se está "con las miras puestas, y a buen ritmo" en esa nueva línea que conectará el centro con el futuro hospital; y "con estudios de demanda en marcha para ver también cuál es el futuro del Metro en Málaga".

Precisamente, sobre cuándo comenzarán las obras del nuevo hospital de Málaga, Navarro ha confirmado que "empezarán posiblemente a finales de 2023, primer trimestre de 2024" y también se mantienen los plazos para que el antiguo Pascual, se incorpore "como ampliación del Regional, añadiendo más de 200 camas a las que actualmente tiene", y podría ser "en ese primer semestre de 2023".

