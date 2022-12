El Tintero y El Pimpi, los bares con más metros de terraza autorizados en Málaga

Aunque de manera más lenta de la que determinados colectivos querrían, el Ayuntamiento de Málaga sigue actualizando los datos sobre las superficies de las terrazas de los bares de la capital de la Costa del Sol.

Algo más de un año después de la consulta realizada por EL ESPAÑOL de Málaga en el geoportal municipal la información contenida rebaja a 1.418 las referencias de establecimientos con detalle sobre los metros cuadrados de ocupación de vía pública. El dato contrasta con los 1.482 de septiembre del año pasado.

Pese al evidente descenso de registros, ahora sí es posible conocer los metros cuadrados que tienen permitidos algunos de los más conocidos negocios hosteleros de la ciudad, ya sea de su Centro histórico o de la zona Este. A modo de ejemplo, El Pimpi, uno de los bares en cuya propiedad participa el actor Antonio Banderas, es, con diferencia, el local del casco antiguo que más metros cuadrados de calle tiene autorizados para sus mesas y sillas.

En concreto, según los datos municipales, 218 metros cuadrados de terraza en las proximidades del jardín de Ibn Gabirol y del Museo Picasso. Una superficie sobre la que se permite un máximo de 67 mesas y 252 sillas.

Imagen de archivo de El Tintero

A estos elementos hay que agregar la posibilidad de disponer de 158,4 metros cuadrados de toldos separados de la fachada de los edificios, así como de 30 metros cuadrados de toldos enrollables.

Pese a lo amplio de la autorización anual que le otorga el Consistorio, El Pimpi no es el bar más metros cuadrados tiene de terraza. Ese simbólico galardón le corresponde al popular El Tintero, en la parte final del paseo marítimo de la zona Este. En este caso concreto, el enlace incluido por el Consistorio no recoge el plano de la terraza, pero sí se precisa que la misma no puede superar los 410 metros cuadrados.

En la parte oriental del litoral de la capital de la Costa del Sol se localizan otras de las grandes terrazas autorizadas por Comercio. Una de ellas la del Restaurante Rompeolas, con 200 metros; o Miguelito El Cariñoso, en Pedregalejo, con 191 metros cuadrados. Ninguno de ellos recoge los planos.

El uso de esta herramienta, activada hace más de un año por el Ayuntamiento, permite a los vecinos que así lo quieran conocer si el bar que tienen debajo de su casa cuenta o no con autorización para poner mesas y sillas. Bien es cierto que el mapa actual sigue sin incluir, seguramente, todas las licencias existentes en la capital.

La que sí aparece, como nueva incorporación, es la de los locales que integran el restaurante 33/45 abierto hace apenas unos meses en la Plaza Mitjana. El geoportal reconoce dos autorizaciones de terraza, una de ellas de 40 metros cuadrados, y una segunda para otros 24 metros cuadrados. En ambos casos, la ocupación se concentra en la parte central de la plaza.

El compromiso asumido por la concejala del departamento, Elisa Pérez de Siles, informó en su momento de que la intención de los técnicos era actualizar la información disponible cada tres o seis meses. El geoportal también abre la puerta a, por ejemplo, saber cuántos teatros, cines, mercados, centros comerciales o polígonos industriales hay en la urbe.

