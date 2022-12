Un malagueño gana el mayor premio de los sorteos diarios de la ONCE: medio millón de euros

La vendedora de la ONCE Rosa María Marín. ONCE

El sorteo de la ONCE de este martes le ha dado a un vecino de Málaga capital el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario, medio millón de euros, con un cupón que vendió este pasado lunes Rosa María Marín, vendedora de la ONCE desde el pasado mes de julio.

Marín tiene su punto de venta ubicado en un quiosco de la calle Martínez de la Rosa de la capital malagueña, han indicado desde la ONCE en un comunicado. "Estoy temblando con más nervios que la persona que le ha tocado", ha asegurado al poco de saber que había dado el premio mayor.

Se trata del único cupón premiado que ha dado cuyo número fue elegido a través terminal punto de venta por el que el cliente elige el número que desea jugar. "No pensaba que fuera a dar un premio tan gordo tan pronto, la suerte es así de caprichosa", ha señalado. "Es mucha alegría la que siento porque este es un barrio con gente mayor con pensiones muy pequeñitas, y si se lo he dado a alguien que le haga falta, eso lo mejor", ha afirmado.

Este sorteo, que estaba dedicado a la calle Resa de la localidad de Villarobledo (Albacete), ha repartido otros 595.000 euros en Jerez, donde se han vendido 17 cupones premiados con 35.000 euros, por lo que en total, ha dejado 1.095.000 euros entre las provincias de Málaga y Cádiz. El resto de los premios han ido hasta Murcia.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Ha reiterado que la organización "mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado".

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece hoy martes, 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, patrona de la ONCE y de las personas ciegas, un bote de diez millones de euros. Y el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, que se celebrará el próximo 1 de enero, pone en juego más de 47 millones de euros en premios, con 75 premios de 400.000 euros, 75 de 40.000 euros y otros 75 agraciados con 20.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

