El teatro y el pequeño comercio se unen en los barrios de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, junto con la Federación de asociaciones de vecinos Central Ciudadana y Comediantes Malagueños, ha presentado un proyecto para impulsar las compras en el comercio de proximidad durante los últimos dos meses del año. Una iniciativa que tiene como eje central las representaciones teatrales.

A partir del próximo día 12 de noviembre y durante los siguientes sábados hasta el 17 de diciembre, los vecinos de diferentes distritos de la capital tendrán la oportunidad de encontrarse en la calle con personajes literarios de los siglos XIX y XX. Las jornadas específicas tendrán lugar los sábados a partir de las 12:00.

La actividad principal consistirá en una representación de una performance con la temática del comercio local, desarrollada por actores profesionales, con un guion escrito al efecto y con la indumentaria y atrezzo necesario. Se completará con una campaña publicitaria para una mayor difusión a través de redes sociales. Este proyecto ha sido subvencionado por el Área de Comercio por un importe de 8.000 euros

La propuesta de esta nueva iniciativa viene dada por la necesidad de los comerciantes de obtener una mayor visibilidad e intentar incrementar las ventas del pequeño comercio durante los meses más navideños del año. De este modo, a la vez que podremos escuchar el ya típico All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey también será posible tropezarse con personajes salidos de Cuento de Navidad de Dickens.

Las áreas elegidas para poder disfrutar de esta actividad son las siguientes:

12 de noviembre; calle José Calderón (Campanillas)

19 de noviembre; calle Nuestra Señora de los Clarines (Miraflores)

26 de noviembre; calle Emilio Thuiller (Ciudad Jardín)

3 de diciembre; Mercado Municipal de Bailén (Bailén-Miraflores)

10 de diciembre; calle Maestro Pablo Luna (Nueva Málaga)

17 de diciembre; calle Especería (Centro)

Según explica la coordinadora de Comediantes Malagueños, Cristina Navarro, El programa ¡El Comercio Sale a Escena! pretende que mediante pequeños diálogos de los actores con los vecinos, estos queden convencidos de lo necesario y beneficioso que es comprar en los comercios de proximidad y aumenten las ventas.

Para intentar impulsar esta iniciativa y que llegue a más gente, desde la federación han querido realizar un vídeo promocional que se publicará en sus perfiles de Facebook e Instagram esta misma tarde.

Tanto la concejala delegada del Área de Comercio, Elisa Pérez de Siles como el presidente de la Federación Central Ciudadana, Enrique Vega, apuestan por seguir apoyando iniciativas como esta para sacar a flote las pequeñas tiendas de toda la vida.

Otras iniciativas

Estas acciones están conectadas con el Plan de Apoyo al Comercio Tradicional que el Consistorio está llevando a cabo con la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga y que afronta su segunda fase. A ellas se suman otras iniciativas como las campañas de promoción de los comercios del entorno de calle Carretería que está siendo objeto de una renovación urbana o las puestas en marcha en la Alameda Principal y el Perchel con motivo de las obras del metro.

La apuesta por el comercio de proximidad se evidencia igualmente con proyectos como ‘Málaga Vende 2.1’, subvencionado por la Unión Europea con los fondos Next Generation, que contempla una serie de actuaciones que tienen como objetivo la modernización del comercio y la transformación digital y sostenible del mismo. En el marco de este proyecto, se ha lanzado recientemente un programa de formación específica con un total de 1.390 plazas en 26 cursos gratuitos destinado a mejorar las habilidades de los trabajadores del sector comercial local.

A esta iniciativa se suman otras como ‘Haz Barrio’ y ‘Ahora somos online’, así como los más de 3 millones de euros concedidos en ayudas directas a 1.239 autónomos y pymes de comercio minorista y hostelería de la ciudad, en el marco del Plan de Reactivación puesto en marcha por el Ayuntamiento a raíz de la pandemia de la Covid-19.

