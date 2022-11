Málaga, a reventar de cruceros

Tras los meses aciagos de la pandemia de la Covid, en la que el puerto de Málaga estaba cerrado a cal y canto a la llegada de cruceros, la reapertura de la capital de la Costa del Sol a los turistas por mar es toda una realidad. La mejora de los datos en número de atraques de buques es continua en los últimos tiempos y el episodio de este domingo confirma esta realidad.

Grandes barcos de pasajeros han arribado a los muelles del recinto portuario malagueño con una carga humana inmensa. Del orden de 11.000 personas, según las previsiones manejadas días atrás, han desembarcado en la estación situada en el dique de Levante para, en su mayoría, tomar rumbo a las calles del Centro histórico de la ciudad o saltar a otros destinos del entorno.

Otra de las imágenes del puerto de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Según la información recogida por Málaga Port en su página web, los barcos previstos para este domingo eran el Star Legend, con capacidad para 312 pasajeros; el Sirena Is. Marshall, con un máximo de 824 personas; el Norwegian Escape, para 4.270; el Silver Dawn, con capacidad para 623 pasajeros; el Marbella Explorer 2, con 2.253 plazas, y el Vision of the Seas, con aforo de 2.416 personas.

Los barcos comenzaron a llegar a las cuatro de la mañana y dos ellos, el Star Legend y el Silver Dwan, que viene de Tánger y tiene como destino final Cartagena, pernoctarán en Málaga, mientras que los demás estarán en la ciudad entre 8 y 12 horas. En total, 50 cruceros llegarán este mes al puerto de Málaga y se prevé que pasen por la ciudad unos 114.000 pasajeros.

Sigue los temas que te interesan