El Ayuntamiento defiende los conciertos de pago ante la polémica: "Son dos frente a 100 artistas gratis"

Málaga celebrará al fin su Feria tras dos años de parón por la pandemia. Entre otras novedades habrá dos conciertos de pago, el de India Martínez y el de Maka, en el auditorio Cortijo de Torres dentro de la programación municipal prevista del 13 al 20 de agosto. Su anuncio la semana pasada causó cierta polémica y revuelo entre los ciudadanos, acostumbrados a los directos gratuitos con motivo de estos festejos.

Mundo Management será la encargada de organizar los conciertos y los eventos durante esas fechas. El Ayuntamiento adjudicó el contrato a la empresa de gestión musical por unos 600.000 euros aproximadamente. En el pliego de condiciones, consultado por EL ESPAÑOL de Málaga, ya se preveía hace meses que la programación estuviera cubierta hasta el jueves, quedando "libres" viernes y sábado.

"El contrato cubría una serie de días y luego había dos libres. Hay conciertos de pago porque así se decidió por el área de Fiestas. Esos dos días lo vamos a hacer a través de nuestro patrocinador oficial, Cervezas San Miguel, para ampliar el programa musical y que sea con artistas de un caché importante", aclara Teresa Porras, concejal de Fiestas, a este medio.

Entre los 22 y los 44 euros

El auditorio municipal acogerá seis conciertos gratuitos de artistas de calado nacional como Antonio Carmona, Coti, Zenet, Vivancos y María del Monte; y los dos de pago de India Martínez y Maka. Las entradas para la cantante malagueña pueden adquirirse a partir de 22 euros. En el caso del cantaor granadino, famoso por colaborar con Dellafuente, los tickets de su directo tiene un precio entre los 27 y los 44 euros.

Muchos ciudadanos han criticado la decisión de hacerlos de pago teniendo en cuenta el carácter popular y gratuito de la Feria. La empresa encargada, Mundo Management, no ha querido hacer ninguna valoración al respecto porque no considera que sea su "cometido". "Somos promotores de conciertos como muchos otros en Andalucía. Hay ferias donde hay conciertos gratuitos y de pago. Es un modelo muy extendido en Andalucía", señalan fuentes cercanas a la empresa.

"Es todo gratis excepto dos conciertos en la Feria. Contratamos a más de 100 artistas gratuitos. Me parece una migaja", se defiende Porras mientras señala que "Grupo Mundo es quien "elige a los artistas que considera convenientes para la oferta". Pregunta por si el modelo de conciertos va a cambiar en próximas Ferias, la edil de Fiestas deja claro que "no está dentro de su cabeza" hacer conciertos de pago en las siguientes ediciones.

Porras sostiene que el público podrá disfrutar de actuaciones gratuitas en la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, la Peña Juan Breva o la Caseta de Verdiales. "La gente va al Starlite y compra su entrada. O a Torre del Mar o a Fuengirola y nadie lo critica en las redes sociales ni nada. ¿Les parece poco todo lo gratis que hay? Podrán ver copla, flamenco. Hay encuentros equinos, fiesta infantil", recuerda.

"Hay artistas que no quieren actuar si son conciertos gratis. Dicen que su caché es su caché. Nos cuesta un trabajo enorme que la gente acepte esto", reconoce Porras. El alcalde Francisco de la Torre, preguntado por el tema la semana pasada, también planteó lo mismo: "Igual los artistas piensan que su calidad hay que pagarla. Cuando es gratis a lo mejor da la impresión de que tuviera menos calidad y ellos quisieran hacer ver que merecía la pena pagar algo. Muchas veces la gente valora más lo que cuesta un poquito".

Malestar por el cambio de fecha

El concierto de India Martínez estaba previsto en principio para el 29 de julio, pero se aplazó al 19 de agosto por "motivos logísticos". La decisión de Mundo de modificar la fecha del concierto al escenario de feria ha generado bastante malestar entre los seguidores de la artista. Incluso algunos han preferido devolver la entrada debido a estos cambios.

Helena (nombre anónimo) compró las entradas hace tres meses. Su madre y ella han visto a la cantante unas cuatro veces allí. "Dos de ellas gratuitas en la Feria. Da un buen espectáculo. Una cosa es que merezca mucho la pena su show y otra cosa es pagar 55 euros como pagamos por entrada para estar en cuarta fila un día de Feria. Me indigna", critica.

Según la malagueña "cuando compras una entrada para un concierto también compras el ambiente en el que vas a estar, la calidad del sonido, etc.". "No me cuesta pagar 55 euros porque India es una artista como la copa de un pino. Ella da un espectáculo guay. Nos encanta a mi madre y a mí", reconoce.

El 9 de julio le llegó a su correo un mensaje de Mundo informando del retraso y lamentando lo sucedido. "Caí en que ese día coincidía con la Feria de Málaga. No entiendo porque tienen que trasladar un concierto programado hace meses a un día de Feria", se pregunta.

"No voy a disfrutar igual con el jaleo de las casetas"

Entre los inconvenientes alega los problemas para encontrar aparcamientos ("será el triple de complicado acceder por la Feria") y el ambiente nada favorable tras la salida del concierto de madrugada. "Tampoco voy a disfrutar igual de un concierto con el 'ay que te como' del ratón vacilón y el jaleo de las casetas. No voy a pagar 55 euros así. Decidí devolverlas porque el producto no se asemeja a lo que había comprado", zanja.

