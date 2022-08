Antonio Carmona, Coti, Zenet y María del Monte encabezan los conciertos de la Feria de Málaga 2022

Málaga celebrará su Feria tras dos años de parón a causa de la pandemia, y lo hará de forma diferente. El pregón será, en vez del tradicional viernes, el primer sábado antes del encendido del recinto ferial de Cortijo de Torres. La cantante María Pelaé lo dará en un escenario frente a la portada principal. Después se llevará a cabo el encendido oficial.

Como ya adelantó EL ESPAÑOL de Málaga, el viernes inaugural tendrá como protagonista un luminoso e innovador espectáculo de drones a las 23:50. Umiles - Drone light show presentará "la mayor concentración de drones operando al unísono que se produzca en España". Será un espectáculo luminoso en el que los drones dirigidos por especialistas dibujarán figuras de luz en el cielo malagueño.

Es un montaje creado especialmente para Málaga denominado Noche de Fiesta, en el que participan dos pilotos al mando, un responsable técnico, tres observadores, un coordinador de operaciones y desarrollador de la coreografía.

A partir de la media noche será el espectáculo piromusical, los tradicionales fuegos artificiales desde la zona de acceso a la terminal de cruceros, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, una empresa valenciana. Será un castillo de fuegos que se prolongarán durante 1.200 segundos.

Se quemarán 609,2 kilos de pólvora a la vez que los efectos pirotécnicos circundan el cielo del litoral de la capital. Mientras sonarán canciones como This is me de El gran showman; y temas de bandas sonoras de películas como La vida es bella, Dragonheart, Aladín y Frozen.

Cortijo de Torres

Coti y Zenet, Antonio Carmona, Vivancos, María del Monte, India Martínez y Maka protagonizarán los conciertos en el auditorio municipal. Estos dos últimos conciertos son propiciados por el patrocinador oficial de la Feria y están ya a la venta las entradas. El resto de espectáculos serán gratuitos. En el auditorio, junto a estos artistas, cada día actuará una figura local.

La esencia del flamenco estará diariamente presente en los días grandes de las fiestas de Málaga, y los aficionados podrán disfrutar de cantaores y cantaoras de primera fila y cuadros y grupos flamencos en espectáculos totalmente gratuitos. En la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla habrá actuaciones diarias al mediodía, a partir delas 14:00 horas; y por la noche, a las 23:00 horas.

Los verdiales seguirán teniendo su protagonismo destacado en el Cortijo de Torres en la caseta municipal. Desde el 13 al 20 de agosto habrá actuaciones de dos pandas cada día entre las 22:00 y las 3:00 de la madrugada. Los tres estilos estarán representados: Montes, Almogía y Comares. En el Real de Cortijo de Torres se encuentra la Caseta Municipal Infantil, que ofrecerá un programa variado de espectáculos y actuaciones. La actividad Infantil será desde el sábado 13 al 20 de agosto, con actuaciones diarias que comenzarán a las 21:30.

Centro histórico

Otra novedad de este año es que la Feria Mágica para los niños y niñas se traslada a la Plaza de la Merced. A partir del domingo 14 habrá espectáculos y diversiones para los más pequeños entre 12:00 y 15:30 con juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles o magia, entre otras propuestas.

Un año más desde el Área de Fiestas se apuesta por la animación en las plazas del Centro Histórico y así habrá múltiples actuaciones entre 13:00 y 18:00, hora de finalización de la Feria en esta zona, en las plazas de la Constitución, Las Flores, del Obispo y San Pedro Alcántara. Al mismo tiempo, en calle Larios habrá actuaciones de pandas de verdiales cada día y un escenario para folclore popular malagueño. Por último, la Peña Juan Breva acogerá la programación flamenca del centro.

