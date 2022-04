El impacto de la Semana Santa sobre los bares de Málaga: un centenar no podrá tener terrazas

"Un bofetón con la mano abierta". De esta manera, tan expresiva ha ilustrado el presidente de los hosteleros de Málaga, Javier Frutos, el sentimiento de los empresarios del sector después de conocer que la aplicación del plan de seguridad con motivo de la Semana Santa va a provocar la pérdida total o parcial de las terrazas a varios cientos de establecimientos del Centro histórico.

EL ESPAÑOL de Málaga ha tenido acceso al documento específico con el que el área de Comercio, aplicando las recomendaciones en materia de seguridad para las próximas fechas, ajusta de manera pormenorizada y detallada las superficies de la vía pública de la que pueden disponer más de 200 locales.

El mismo ha sido elaborado tras la visita realizada por los técnicos municipales junto a la Policía Local a las zonas afectadas por la celebración de la Semana Santa. Ahora, no obstante, queda en duda que la aplicación del mismo sea plena después de que el Consistorio haya dado un paso atrás ante la presión de los empresarios.

El análisis de la información oficial permite concluir que hay más de cien que, de facto, no van a poder instalar una sola mesa en la calle durante los diez días de procesiones. Aunque la causa no es la misma para todos. Del total, hay 60 para los que se propone eliminar la superficie autorizada. Si bien no se profundiza en el porqué de la medida, se entiende que tiene que ver con la necesidad de garantizar vías de evacuación ante situaciones de riesgo.

A estos hay que sumar otros 47 en los que se exige la retirada de las terrazas tras constatar que "no disponen de autorización de ocupación de vía pública; por tanto, no deben instalar mesas y sillas ya que constituye una infracción grave". Es de suponer que la ausencia del mencionado permiso excede al periodo de Semana Santa.

Entre los primeros, la vía más afecta es Granada, con 14 establecimientos, seguida de Santa María, con 9 (una calle sumamente estrecha); Molina Lario, con 8; San Agustín, con 5; Muro de Puerta Nueva y Pasaje Chinitas, con tres cada una; Santos, Fajardo y Comisario, con dos locales; y Atarazanas, Azucena, Calderería, Capitán, Cisneros, Correo Viejo, Postigo de los Abades, San Juan, Sánchez Pastor, Santa Lucía, Plaza de la Constitución y Plaza Uncibay.

El listado de los establecimientos que vulneran la normativa municipal, al carecer del permiso exigido, es algo menor, repartiéndose en un total de 27 calles. De todas ellas, Echegaray, con 6 locales afectados, es la más numerosa, seguida de Duque de la Victoria, con 5; Císter, Moreno Monroy y Sánchez Pastor, con 3, y Puerta del Mar, Molina Lario y Alhóndiga, con 2.

¿Qué ocurre con los más de 100 locales restantes? A ellos se les aplica, en su mayoría, una reducción del número de mesas del que disponen habitualmente. En esta situación se encuentran, por ejemplo, 20 negocios de la calle Granada (no sólo bares); 9, en Nosquera; en Sánches Pastor, Calderería y Luis de Velázquez son 6, respectivamente, y en Strachan, 5.

Otras medidas

En el escrito municipal la afectación no se limita a la superficie a ocupar con mesas y sillas, ya que amplía su incidencia sobre los toldos, "los cuales durante la celebración de la Semana Santa deben retirarse al paso procesional, salvo que se obligue su retirada desde el inicio de la celebración; en cuanto a los separadores de la ocupación, todos deben retirarse obligatoriamente".

Asimismo, se recalca desde Comercio, "deben eliminarse las toldetas laterales, cuya instalación está prohibida; maceteros, elementos decorativos de cualquier naturaleza, pizarras de menú o similares y expositores, al igual que cualquier mueble auxiliar, se encuentren o no, afectados por las medidas propuestas".

Se hace especial mención a la retirada de los elementos separadores existentes en las plazas Uncibay de las Flores, "puesto que se consideran un obstáculo antes posibles situaciones de emergencia".

El documento relaciona una serie de ubicaciones que "por paso peatonal intenso" deberán ajustarse "en todo momento a lo autorizado", colaborando con lo solicitado por la Policía Local o Inspección de la Vía Pública. Estas son las localizaciones.

Alameda Principal Alcazabilla Alhondiga Bolsa Calderón de la Barca Cañón Capitán Cárcer Císter Compañía Convalecientes Cortina del Muelle Fajardo García Briz Granada Guillén de Castro Herrería del Rey José Denis Belgrano Luis de Velázquez Niño de Guevara Pastora Pozos Dulces Sagasta Salinas San Juan Sebastían Souvirón Strachan Zapateros Plaza del Carbón Plaza Enrique García-Herrera Plaza Félix Sáenz Plaza de las Flores Plaza de la Merced Plaza de la Marina Plaza Marqués del Vado Maestre Plaza de los Mártires Plaza del Obispo Plaza Uncibay Pasillo Santa Isabel

Respuesta municipal

Ante la crítica contundente de los empresarios, el equipo de gobierno se defiende. La concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, avala el trabajo realizado y que el mismo se ha hecho "con cariño y empatía con el sector, porque sabemos que llevan dos años muy duros". Sin embargo, subraya que lo primordial en estas condiciones es garantizar la seguridad de las personas.

"El trabajo que han hecho la Policía Local y Protección Civil es inmejorable, absolutamente responsable y garantista en materia de seguridad", ha reseñado, apuntando la necesidad de proteger los aforos y los posibles flujos de personas en calles que pueden ser especialmente complicadas por las posibles aglomeraciones.

Sigue los temas que te interesan