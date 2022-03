La pérgola de Santo Domingo: Cultura hará un informe para que Málaga la retire

Dicho y hecho. Ahora sí puede afirmarse de manera definitiva que la polémica pérgola levantada junto a la iglesia BIC de Santo Domingo tiene los días contados. Tras el pronunciamiento verbalizado por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, mostrando su disposición a levantar la estructura si existe un informe de la Delegación de Cultura pidiendo este paso, el organismo autonómico acaba de anunciar su decisión de dar forma al mismo.

Por medio de una breve comunicación remitida tras la finalización de la reunión técnica de las dos instituciones, desde la Junta de Andalucía se ha confirmado este martes que se va a dar forma a ese documento y que ya se está trabajando en el mismo.

La Administración regional recuerda, no obstante, que al tratarse de una estructura situada en una zona que no es conjunto histórico y que el BIC "no tiene entorno de protección", el proyecto no tiene que ser informado por Cultura. "Pero si el Ayuntamiento opta por retirarla y necesita para ello (al ser un proyecto financiado con fondos europeos) informe o soporte técnico de Cultura, la Delegación territorial lo hará", detalla el escrito.

El movimiento del ente regional era una exigencia municipal para poder retirar la estructura ya colocada. La misma forma parte del proyecto de reurbanización de la plaza, iniciado el pasado mes de noviembre, y que fue objeto de un proceso de participación ciudadana en 2018 y 2019 sin que se cuestionara su instalación. De hecho, en las actas públicas de las mesas de diálogo, no se recoge referencia alguna sobre una posible reubicación de la pérgola por la incidencia sobre el monumento.

Antes de conocerse la posición de la Junta, López era explícito: "Si la Junta emite un informe que diga que la pérgola afecta al BIC, inmediatamente la levantamos". Todo ello en un escenario en el que su colocación ha despertado una corriente de opinión crítica.

Desde Urbanismo se viene recordando estos días que en 2019, la Delegación de Cultura emitió un informe en el que aseguraba que la pérgola "no afectaba a ningún bien de interés cultural ni entorno de protección". Al tiempo, el concejal subraya que desde 2018 se viene trabajando sobre este proyecto en reuniones con vecinos.

Sigue los temas que te interesan