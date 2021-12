"Gente sana, planeta sano": así es la candidatura de Minnesota que deberá vencer Málaga para la Expo '27

Málaga ya es la candidata oficial de España a acoger la Exposición de 2027, pero no es la única urbe aspirante a acoger el megaevento de todo el mundo. Enfrente tendrá al estado de Minnesota, en Estados Unidos, que centra su apuesta en la pujanza de sus empresas de salud y se presenta por segunda vez consecutiva como candidata. Estas son algunas de las claves de su propuesta:

Bloomington

La localidad encargada de acoger la Expo 2027 sería Bloomington, una ciudad dormitorio de poco más de 80.000 habitantes dentro del núcleo urbano de las dos poblaciones más importantes de Minnesota, las gemelas Minneapolis y Saint Paul. En su caso, la Expo se realizaría en la zona de South Loop District, donde se encuentra el Mall of America, un gigantesco centro comercial que actúa como principal reclamo turístico y comercial de la urbe.

Segunda oportunidad

Se trata de la segunda ocasión en la que el estado de Minnesota se presenta como candidato con ese mismo lema a acoger una Expo de este tipo, después de que quedara entre las tres finalistas para acoger el evento planeado para 2023. En aquella ocasión, la ciudad polaca de Łódź quedó en segundo lugar con su propuesta La ciudad reinventada -más en línea con la candidatura malagueña, La era urbana: hacia una ciudad sostenible- y se llevó el gato al agua Buenos Aires, con el lema Ciencia, Innovación, Arte y Creatividad para el Desarrollo Humano. Industrias creativas en la convergencia digital.

En octubre de 2020, el gobierno argentino anunció al BIE que no estaba en condiciones de realizar las gestiones necesarias para acoger la Expo debido a la crisis económica y pandémica. Ante la inacción por parte del Ejecutivo sudamericano, el BIE terminó por dar por cancelada en 2021 la celebración entre el 15 de enero y el 15 de abril de 2023 de la Expo en la capital argentina.



Infraestructuras ya construidas

La alta inversión para acoger un megaevento internacional de este corte fue el motivo que forzó la marcha atrás porteña, y justamente ese es otro de los puntos fuertes de la candidatura estadounidense: defienden que la mayoría de la infraestructura ya está construida. La falta de uso posterior de los ambiciosos inmuebles que se edifican para los eventos internacionales es un error común -como ya ha ocurrido tanto en Juegos Olímpicos como en la Expo de 2008 en Zaragoza, por ejemplo- que los estadounidenses quieren evitar. Por su parte, la candidatura malagueña sí plantea la apuesta clásica de aprovechar el evento para revolucionar la ciudad urbanísticamente y construir barrios nuevos.

Candidatura de estado

A diferencia de la española, la de Minnesota es una candidatura de estado, no de ciudad. El principal impulsor de la iniciativa es el político demócrata Mark Ritchie, presidente de la entidad Global Minnesota y secretario de Estado de Minnesota entre 2007 y 2015, que lo considera una gran oportunidad para atraer visitantes de todo el mundo a su estado. El alcalde de Bloomington, Tim Busse, se ha mantenido en comparación en un segundo plano.

Foco en la salud

Otra diferencia entre las candidaturas radica en la relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: mientras que en la candidatura andaluza es un eje transversal a aplicar sobre la ciudad, la propuesta de Minnesota se centra en uno de ellos. Se trata del ODS número 3, "garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades". Su lema, Gente sana, planeta sano: salud y bienestar para todos son es más temático que el malagueño, La era urbana: hacia la ciudad sostenible, que más bien plantea una tesis transversal.

"Cuando hemos salido al mundo a pedir el apoyo, nos hemos encontrado que esa temática [de la salud y el bienestar] resuena porque la gente la percibe como universal. Es tu preocupación personal, es tu preocupación por tu padre, tu madre o tu hija... Nadie imaginó cómo esta pandemia subrayaría cuán universal la salud y el bienestar es para todo el mundo", justificó Mark Ritchie en una reciente entrevista en un podcast.

Recorrido ya hecho

El estado de Minnesota envió su solicitud para que el Gobierno federal reconociese su candidatura ya en octubre de 2018. El entonces gobernador del estado, Mark Dayton, aseguraba entonces que se trataría de la primera Expo del mundo que se sostendría "casi totalmente en infraestructura ya existente". Ya en ese momento, Mark Ritchie sostenía que había recibido respuestas positivas a su foco en la salud de parte de líderes de la Oficina Internacional de Exposiciones -BIE, por sus siglas en francés: la entidad organizadora de las Expo-.

El 29 de junio de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificaba brevemente en una nota como "de interés nacional" la candidatura de Minnesota y ordenaba realizar la presentación a nivel nacional que es necesaria para que pudiera continuar su camino.

Apoyos de prestigio

El ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas Kofi Annan o el ex vicepresidente de EEUU Walter Mondale ya han mostrado a través de cartas su entusiasmo por la candidatura. Un interés que ha reavivado la llamada de este tipo de eventos en la mayor potencia mundial, donde no se ha celebrado ninguna Expo desde la de 1984 en Nueva Orleans, centrada en ese caso en los ríos.

Principales activos

La Clínica Mayo, considerada durante seis años consecutivos el mejor hospital de Estados Unidos y cuya sede central está situada en la localidad vecina de Rochester, es uno de los principales activos en defensa de la candidatura estatal. Además, la Universidad de Minnesota posee algunos hitos históricos relacionados con la salud, como ser sede de la primera operación a corazón abierto del mundo, en 1952; o del primer transplante de médula ósea a nivel global, en 1968. Varias compañías punteras médicas, como Medtronic, también tienen su sede en el estado, que además destaca por la pujanza de su sector agroalimentario.

No obstante, todos esos puntos fuertes ya confluían a su favor cuando la candidatura de Minnesota quedó en tercer lugar para acoger la Expo 2023 y fue superada tanto por la candidatura inacabada de Buenos Aires como por la cercana a Málaga de Łódź. El 28 de enero de 2022 se cerrará el plazo de presentaciones de candidaturas y, si no se presenta de última hora ninguna otra ciudad, en los próximos meses podremos saber si la apuesta por La Era Urbana: Hacia la ciudad sostenible de Málaga acaba logrando imponerse a esta propuesta estadounidense.

Sigue los temas que te interesan