Un Málaga en prácticas cae en la segunda ronda de la Copa del Rey (1-0)

Otra vez ha ocurrido. Sin gol y sin capacidad para crear ocasiones, el Málaga CF ha caído (1-0) en la segunda ronda de la Copa del Rey ante un rival como el Rayo Majadahonda de una categoría inferior, Primera RFEF. Como si lo ocurrido este fin de semana ante el Eibar hubiese sido un espejismo, el equipo volvió a carecer de identidad y de pegada, y este tipo de torneos en los que todo se juega a un partido no perdonan ni un solo error.

Cuando no hay fútbol ni gol no puede llegar de ninguna manera la victoria. El equipo solo disparó una vez a puerta y no tuvo el control de la posesión ni del partido en ningún momento. Era un partido trampa, la división del rival era un engaño y los jugadores lo pagaron desde el principio porque no carburó. Entregó, esperó y cuando recibió el castigo ya era tarde para reaccionar.

Lo cierto es que el Málaga CF sufrió, quizás demasiado, con el centro del campo. José Alberto tiene hasta cinco bajas en esa demarcación y tuvo que enfrentarse a un auténtico rompecabezas. Cufré estaba fuera de posesión, Genaro falló muchos pases en la salida del balón que pillaron al equipo intentado salir y al Rayo Majadahonda contragolpeando, y Larrubia fue de los pocos que apareció para dar aire, pero en ocasiones contadas. Ni Dani Lorenzo consiguió dar movilidad.

De igualdad iba a entender este partido desde el principio y es que el Rayo Majadahonda quiso que la diferencia entre ambos equipos solo fuera de categoría y no en el nivel de juego. Estuvieron mucho más intensos en las recuperaciones, más acertados en los pases y con más control. Las ocasiones más peligrosas fueron suyas. El Málaga CF, pasado el minuto 25, seguía sin estar cómodo. Había poca movilidad en los jugadores, ni siquiera el cancerbero rival no estuvo exigido a tener que parar ningún balón.

A partir de la media hora las tornas cambiaron, pero mínimamente. Las diferencias eran nulas. Los locales seguían creando más ocasiones cercanas al área, pero los malaguistas fueron encontrando más el cuero, aunque sin ser del todo eficaces. Fallaba siempre el último pase, bien fuera por el centro o con balones laterales que no pudieron rematar los puntos. Y así fue cómo el partido llegó al descanso con poco brillo para los atacantes y poco trabajo para los porteros (ningún tiro a puerta).

Sin reacción

José Alberto buscó desde la reanudación tener más chispa en ataque y entró Brandon por Jairo, pero con poco efecto o ninguno porque el primero en adelantarse fue el Rayo Majadahonda. El equipo pilló en un contraataque, que fue muy bien defendido por Moussa, y los defensores visitantes ya se quedaron encerrados con dos córners: el primero sin ningún problema y en el segundo ya saltó Rubén Sánchez bastante solo para enviar el balón al fondo de la red (1-0).

Viendo que la sangría en el campo iba a más, Hicham y Dani Lorenzo sustituyeron a Chavarría y Larrubia. Pero el peligro lo seguían llevando los locales y el daño pudo ser peor con ese disparo a contrapie que detuvo Dani Barrio (66'). Así que quedaban 20 minutos para hacer un gol que igualara el marcador. Genaro se topó con el travesaño en un tiro lejano. José Alberto dio entrada a toda la pólvora que quedaba en el banquillo: Sekou Gassama y Víctor Gómez por Ismael y Calero.

Pero nada, el balón no les llegaba con claridad. Los delanteros no pudieron rematar nunca cómodos. Genaro la tuvo en el minuto 88 en un córner y no mucho más. El Rayo Majadahonda siguió recuperando balones incluso en el descuento, el Málaga no pudo disponer de muchas ocasiones y el resultado no cambió. Así que los blanquiazules, solo en la segunda ronda y por un rival de Primera RFEF, han caído eliminados y no estarán en las próximas rondas.

FICHA TÉCNICA

RAYO MAJADAHONDA: A. Fernández, Iván López, Tassembedo, Philip Osei, J. Casado; Mario García (Juanjo Sánchez, 87'), J. Bernal; Javi Gómez (Héctor, 67'), Susaeta (Mawi, 67'), Néstor Albiach (Raúl Sánchez, 74'); Rubén Sánchez (Iturraspe, 74').

MÁLAGA CF: Dani Barrio; Ismael Casas (Víctor Gómez, 74'), Moussa, Peybernes, Iván Calero (Sekou, 74'); Genaro, Cufré; Larrubia (Dani Lorenzo, 63'), Roberto, Jairo (Brandon, 46’); Chavarría (Hicham, 63').

GOLES (1-0): Rubén Sánchez (60').

ÁRBITRO: Dámaso Arcediano Monescillo. Amonestó con cartulina amarilla a Calero (13’), Cufré (44’), Chavarría (45’), Iván López (83').

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la segunda fase de la Copa del Rey en el Cerro del Espino.

