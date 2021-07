El equipo de gobierno de Málaga, desconcertado por la postura de Cassá en sus votaciones

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, ha votado este lunes en contra de uno de los proyectos más relevantes del equipo de gobierno al que venía apoyando: la reconversión de la esquina de oro del puerto en un edificio de oficinas.

Este hecho no ha pasado desapercibido para los concejales en el gobierno. El gesto más claro ha sido el de Raúl López, concejal de Ordenación del Territorio que, al finalizarse la votación, ha mostrado su sorpresa. "Está avisando de que tiene un papel determinante en el Ayuntamiento", han confirmado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Málaga.

En este sentido, si los ediles populares no tenían muy claro que el concejal no adscrito fuera a mostrar su desacuerdo, desde la sede provincial del PP aclaran que "más tarde o más temprano iba a hacerse notar".

Así, el de este lunes ha sido un nuevo aviso a navegantes. El voto del ex de Cs es determinante en el Ayuntamiento de Málaga: el PP cuenta con catorce concejales y necesita el voto de la única edil que queda en Ciudadanos y el de Cassá, como concejal no adscrito.

El asturiano, que concurrió como número uno de las listas de los liberales en 2019, siembra así el desconcierto deltro del equipo de gobierno. Sin mediar palabra, su forma habitual de proceder, ha lanzado este mensaje en forma de voto en contra. Fuentes municipales confirman que lo que pretende es hacerse notar en pleno revuelo municipal con los cambios en Granada y Jaén.

Desde Cs, Losada afirma que no quieren "perder el tiempo con alguien que no dignifica la función pública ni tiene el interés general de la ciudad por delante". Del mismo modo, los liberales arguyen que Cassá "no es una persona confiable ni con principios", para concluir afirmando que su equipo "está muy ocupado dando estabilidad a la ciudad en la coyuntura actual".

Pérez: "No negociaremos"

Una de las primeras reacciones ha sido la de mirar hacia la bancada socialista. ¿Qué hay detrás de esta negativa de Cassá a apoyar el proyecto de las oficinas en el puerto? "Ha sido totalmente inesperado", afirma Dani Pérez.

"Lo que ha trascendido es el no al proyecto, pero en otros tres puntos de la Comisión de Ordenación del territorio se ha abstenido: Juan Cassá acaba de dejar a De la Torre en minoría", ha ampliado el portavoz de la oposición.

¿Estarían dispuestos a articular una mayoría con Cassá?: "Somos un partido serio, no vamos a entrar en negociaciones y vamos a mantener nuestra línea de trabajo", asevera. "No tenemos nada con Cassá", reafirma Pérez.

Así, el PSOE no estaría dispuesto a articular una mayoría para una posible moción de censura. Pérez valora la falta de apoyo de Cassá al equipo de gobierno municipal como "la inexistencia de una línea de trabajo abierta con él: no sé si por desidia".

