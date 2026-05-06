Detenida una anciana de 70 años en Vélez-Málaga por vender cocaína en su casa: también arrestaron a su hija y a su nieto

Una imagen de la Policía Nacional en la Caleta de Vélez.

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de cocaína al menudeo en una vivienda de Vélez-Málaga. Han sido detenidos tres miembros de una misma familia: una anciana de 70 años, su hija y su nieto. En el domicilio se incautaron 32,8 gramos de cocaína preparados para la venta, balanzas, material de envasado, dinero en efectivo y varios dispositivos electrónicos. La investigación se inició tras detectar un constante trasiego de personas en la vivienda, confirmado con incautaciones de droga a compradores.

Tras la fachada discreta de una vivienda familiar de Vélez-Málaga se escondía un activo punto de venta de cocaína al menudeo, regentado presuntamente por una mujer de más de 70 años. La Policía Nacional ha puesto fin a la actividad con tres detenidos, la principal investigada, su hija y su nieto, en una operación desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría local.

Los agentes pusieron el foco en el inmueble tras detectar indicios de que la anciana se dedicaba de forma habitual y continuada a despachar dosis directamente desde su casa, adonde los clientes acudían a abastecerse. Los dispositivos de vigilancia confirmaron las sospechas: un goteo constante de personas entraba en la vivienda, permanecía apenas unos minutos en su interior y salía con prisa. Las incautaciones de droga practicadas a varios de esos compradores, ya en la calle, terminaron de cerrar las sospechas de los investigadores.

La entrada y registro en el domicilio destapó la infraestructura del negocio. Los agentes intervinieron 32,8 gramos de cocaína ya preparados en dosis para la venta al menudeo, balanzas de precisión, tijeras y recortes de plástico para el envasado de las sustancias, además de un ordenador, varios teléfonos móviles, patinetes eléctricos y 2.885 euros en efectivo.

Un negocio bajo el mismo techo

La investigación derivó en la detención de la principal sospechosa, la anciana de 70 años, y de las dos personas con las que convivía, su hija y su nieto, presuntamente cómplices de la actividad ilícita. Todo quedaba en familia.