Detienen a la concejala de Cultura de Moclinejo y la ponen en libertad: ha dimitido de su puesto en el Ayuntamiento

Las claves

Las claves Generado con IA Susana Carrillo, concejala de Cultura y Educación de Moclinejo (PP), fue detenida por la Guardia Civil tras un registro en una vivienda de El Valdés. Carrillo ha sido puesta en libertad y dimitió de su cargo en el Ayuntamiento, alegando motivos personales y familiares. El motivo de la detención se desconoce y, según fuentes municipales, no está relacionado con su labor en el Ayuntamiento. El PSOE ha reclamado explicaciones al PP sobre el caso y pide transparencia y asunción de responsabilidades.

La tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Moclinejo y concejala de Cultura y Educación, Susana Carrillo (PP), ha sido detenida por la Guardia Civil tras un registro en una vivienda ubicada en la zona de El Valdés. Así, según ha informado, la mujer ya ha sido puesta en libertad. El caso está bajo secreto de sumario.

Desde el Partido Popular (PP) han explicado que solo conocen que la mujer dimitió el pasado viernes. Tras su puesta en libertad, Carrillo se encuentra a la espera de ser citada por el juzgado que instruye la causa, que decidirá qué ocurre con ella en los próximos meses, según han indicado fuentes de la Guardia Civil.

Desde el Ayuntamiento de Moclinejo, han explicado que la causa de la dimisión es "por motivos personales y familiares". Así, fuentes municipales añaden que el motivo de la detención es desconocido hasta el momento, pero que "nada tiene que ver con su labor en el Ayuntamiento".

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha exigido explicaciones a la presidenta del PP, Patricia Navarro, por la detención de la concejala.

Ha dicho que Navarro "tiene que aclarar cuanto antes este asunto y asumir las responsabilidades oportunas. Por transparencia, por higiene democrática y por respeto a la ciudadanía".

El dirigente socialista ha sostenido que "el PP es muy diligente a la hora de exigir respuestas cuando los casos judiciales afectan a otras formaciones políticas, pero aplica la técnica del avestruz cuando el caso le afecta directamente".