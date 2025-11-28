La Policía recupera siete VPO transformadas en centros de cultivo intensivo de marihuana en Vélez-Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha recuperado siete viviendas de protección oficial en Vélez-Málaga que habían sido transformadas en centros de cultivo intensivo de marihuana. Durante la operación se localizaron ocho laboratorios de marihuana y se intervinieron 2.711 plantas, 415 gramos de hachís, armas, munición y más de 11.000 euros en efectivo. Las viviendas, de titularidad pública, estaban conectadas de forma ilegal a la red eléctrica, lo que llevó al corte de luz en el 95% de los pisos afectados. Once personas han sido detenidas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico; las viviendas serán rehabilitadas para su uso original como VPO.

A primera hora de este jueves, el barrio de Carabanchel, en Vélez-Málaga, quedó tomado por agentes de la Policía Nacional, técnicos eléctricos y personal de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Las patrullas entraban y salían de los bloques de viviendas protegidas mientras los equipos caninos y la Unidad de Prevención y Reacción aseguraban cada acceso. Dentro, los agentes comenzaban a abrir uno a uno los pisos en los que, según la investigación, se ocultaban laboratorios intensivos de cannabis sativa. La operación Órdago estaba en marcha.

El dispositivo, desarrollado y dirigido por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Vélez-Málaga, culminó con la recuperación de siete viviendas de protección oficial que habían sido transformadas para el cultivo y la venta de droga. En su interior se localizaron ocho laboratorios de marihuana, completamente habilitados para la producción intensiva.

Durante los nueve registros practicados, la Policía Nacional intervino 2.711 plantas de marihuana, 415 gramos de hachís, dos balanzas de precisión, tres escopetas, dos pistolas simuladas, 522 cartuchos de calibre 12 y 11.095 euros en efectivo, además de diversa logística propia de este tipo de infraestructuras ilícitas.

Viviendas adaptadas y enganches ilegales

Los pisos, todos ellos de titularidad pública, habían sido acondicionados para alojar los cultivos intensivos. Según la investigación, los inmuebles estaban conectados de manera ilegal a la red eléctrica. Técnicos de una compañía de suministro confirmaron estos enganches y procedieron al corte de luz en el 95 % de las viviendas que se encontraban en situación irregular.

Las siete viviendas recuperadas serán ahora rehabilitadas por las administraciones competentes para devolverles su uso original como VPO.

Once detenidos

La Policía Nacional ha detenido a 11 personas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Según las averiguaciones, los sospechosos se dedicarían tanto al cultivo intensivo de marihuana como, en algunos casos, a la distribución de sustancias estupefacientes.

De los hechos conoce la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Vélez-Málaga, Plaza número 3.