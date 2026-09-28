Localizan otro cadáver en las costas de Málaga: es el tercero en menos de un mes

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Las claves Generado con IA Aparece un tercer cadáver en las costas de Málaga en menos de un mes, esta vez frente a Fuengirola. La última víctima llevaba un flotador y la Guardia Civil investiga el caso, sin aportar más información. En semanas previas, se hallaron otros dos cuerpos de hombres con neopreno, identificados como migrantes sin relación con la entrada masiva en Ceuta. Los hallazgos anteriores se produjeron el 15 de septiembre en la costa occidental y al día siguiente en Nerja.

Tercer cadáver localizado en las costas de Málaga en menos de un mes.

El último hallazgo tuvo lugar en la madrugada del pasado sábado en el mar, frente a Fuengirola (Málaga), según han informado fuentes de los cuerpos de seguridad.

La víctima llevaba un flotador. La Guardia Civil se ha encargado de la investigación, sin que hayan trascendido más datos.

El instituto armado ya había abierto otra investigación tras el hallazgo a mediados de este mes de los cadáveres de dos hombres que vestían neopreno y que fueron localizados en distintas zonas de las costas de la provincia malagueña.

En aquellos casos se trataba de migrantes sin identificar, pero no relacionados con la entrada masiva que se produjo a finales de julio en Ceuta.

El primero de esos hallazgos se produjo el 15 de septiembre en la costa occidental malagueña, mientras que 24 horas después se encontró el cuerpo sin vida de otra persona en similares circunstancias en la zona oriental de Nerja (Málaga).