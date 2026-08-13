Noche de atracos en Fuengirola: detenido un joven tras asaltar una hamburguesería y dos hoteles con un cuchillo

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven de 22 años fue detenido en Fuengirola tras cometer cuatro robos con violencia y daños en dos hoteles, una hamburguesería y a un repartidor. El detenido actuaba solo durante la madrugada, utilizando un cuchillo de grandes dimensiones para intimidar a sus víctimas y robar dinero y una motocicleta. La Policía Nacional identificó al sospechoso gracias a imágenes de cámaras de seguridad y pruebas de Policía Científica, localizándolo oculto en una planta de residuos. El juez decretó prisión provisional para el joven tras pasar a disposición judicial por los delitos cometidos entre el 4 y 5 de agosto.

La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a un joven de 22 años acusado de protagonizar una cadena de asaltos violentos en establecimientos comerciales de la localidad en apenas 24 horas. Al arrestado se le imputan cuatro delitos de robo con violencia y otro de daños cometidos contra dos hoteles, una hamburguesería y un repartidor de comida a domicilio.

El sospechoso actuaba en solitario y durante la madrugada y utilizaba un cuchillo de grandes dimensiones para intimidar a sus víctimas. Los agentes han intervenido el arma blanca que, según la investigación, empleó durante los asaltos.

Tras ser identificado y localizado, el joven fue detenido y, una vez concluidas las diligencias policiales, pasó a disposición judicial. El juez decretó su ingreso en prisión provisional.

Los hechos se sucedieron durante las madrugadas de los días 4 y 5 de agosto, con varios asaltos concentrados en un reducido espacio de tiempo.

Primero, un hotel

El primer robo tuvo lugar sobre las 02.30 horas del 4 de agosto en un hotel de Fuengirola.

El sospechoso accedió inicialmente al vestíbulo del establecimiento con una sudadera con capucha que le cubría parcialmente el rostro y preguntó por una habitación. Sin embargo, no llegó a alojarse.

Según la investigación, aquella primera entrada le habría servido para comprobar las características del establecimiento y valorar la posibilidad de cometer el asalto.

Poco después regresó al hotel. Esta vez sacó de entre sus ropas un cuchillo de grandes dimensiones, con el que amenazó al recepcionista, y se apoderó del dinero de la caja registradora antes de huir.

Tras recibir el aviso, la investigación quedó en manos del Grupo de Robos de la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola.

Dos asaltos en una hamburguesería

La noche siguiente, ya durante la madrugada del 5 de agosto, alrededor de la 01.30 horas, la Policía recibió el aviso de un nuevo robo.

En esta ocasión, el asaltante entró en una hamburguesería y amenazó con el mismo tipo de arma a uno de los trabajadores para hacerse con el dinero de la caja.

Al abandonar el establecimiento, el sospechoso volvió a utilizar el cuchillo para intimidar a un repartidor de comida a domicilio, empleado del mismo restaurante, al que robó la motocicleta, que fue posteriormente abandonada.

Apenas una hora después se produjo un nuevo asalto, el último de los que constan en la investigación.

El escenario fue otro hotel situado en las proximidades del Paseo Marítimo de Fuengirola.

El mismo individuo accedió a la recepción armado con un cuchillo y provocó diversos daños en el establecimiento. Entre ellos, fracturó una cristalera utilizando un macetero.

Después se apoderó del dinero de la caja registradora y emprendió la huida. Durante la fuga, el sospechoso abandonó el cuchillo utilizado en el asalto, que posteriormente pudo ser intervenido por la Policía.

Las cámaras y Policía Científica

La sucesión de robos y el modo de actuar llevaron a los investigadores a sospechar desde el principio que detrás de los distintos hechos podía encontrarse una misma persona.

Los agentes tomaron declaración a las víctimas y analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad y videovigilancia de los establecimientos.

Las pesquisas permitieron establecer la conexión entre los diferentes asaltos y avanzar en la identificación del sospechoso.

También fue determinante el trabajo realizado por los especialistas de Policía Científica, que llevaron a cabo las correspondientes inspecciones técnico-policiales en los establecimientos afectados y obtuvieron elementos que contribuyeron a identificar plenamente al presunto autor.

Una vez identificado, los agentes establecieron un dispositivo para localizarlo y detenerlo. Finalmente, el sospechoso fue localizado oculto en las instalaciones de una planta de gestión de residuos. Según la Policía, no opuso resistencia durante el arresto.