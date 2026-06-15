Nueva bolera en el C.C. Miramar de Fuengirola: más de 1.000 metros cuadrados de diversión con 50 recreativos

Las claves

Las claves Generado con IA La bolera Sould Park ha abierto en el C.C. Miramar de Fuengirola, ocupando más de 1.000 metros cuadrados. El establecimiento dispone de cuatro pistas profesionales de bolos, más de 50 máquinas arcade, zona de descanso y gran pantalla led para eventos deportivos. Ofrecen promociones de bienvenida, posibilidad de celebrar cumpleaños y eventos especiales, además de mesas de billar, futbolín y máquinas de vending. Sould Park suma este local a los más de 32 que tiene en España y Portugal, consolidando al centro comercial como referente de ocio familiar y turístico en la provincia.

Nueva apertura en el centro comercial Miramar de Fuengirola. La bolera Sould Park acaba de abrir sus puertas en la zona de la terraza exterior con más de 1.000 metros cuadrados de diversión.

El establecimiento cuenta con cuatro pistas profesionales de bolos, más de 50 máquinas arcade o una zona de descanso como parte de los elementos principales de un espacio que aterriza en el complejo malagueño con el objetivo de transformar por completo su oferta de ocio familiar.

Situada junto a la zona de restauración de la terraza del Miramar, la bolera ha activado una promoción de bienvenida a través de la cual ha regalado 50 partidas a los primeros clientes para dar a conocer las instalaciones al público.

El establecimiento cuenta, además, con una gran pantalla led para ver eventos deportivos, mesas de billar y futbolín, y una serie de máquinas de vending.

El Sould Park de Miramar también ofrece la posibilidad de celebrar eventos especiales y cumpleaños. Desde el centro comercial han explicado que este local se suma a otras ofertas de diversión como el cine, las lonas de ‘jumping’ y otras atracciones infantiles, además de la propia ludoteca Miramar Kids, ideal para los más pequeños de la casa.

Según ha explicado el gerente del centro comercial, Ignacio Domínguez, “esta apertura ofrece una amplia variedad de planes de fin de semana para los niños y niñas, al tiempo que los adultos pueden disfrutar de los espacios de restauración de la zona como Casa Carmen, Lizarran, 100 Montaditos o la terraza Chill Out”. “Una incorporación que también va orientada a consolidarnos como un punto de ocio de referencia de la provincia, con atractivo tanto para el público local como para el turístico”.

El complejo acoge así a una de las empresas líderes en ocio infantil a nivel nacional, con cerca de 30 años de andadura y más de 32 establecimientos repartidos por toda España y Portugal. Además de sus boleras, Sould Park también cuenta con salas de camas elásticas, parques de atracciones y zonas más dedicadas a los juegos recreativos. Con varios puntos en Málaga, la provincia se convierte en una de sus ubicaciones de mayor valor estratégico.