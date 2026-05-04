Una persecución por el centro de Fuengirola acaba con dos detenidos en la rampa de un garaje tras saltarse un control

Una imagen de todo lo que llevaban en el coche.

Las claves

Las claves Generado con IA Dos personas fueron detenidas en Fuengirola tras una persecución policial que comenzó cuando un coche ignoró un control y huyó a gran velocidad. Durante la huida, el vehículo puso en peligro a peatones y otros conductores, llegando incluso a subirse a la acera y obligando a una moto y a un peatón a apartarse. La persecución terminó cuando los ocupantes abandonaron el coche y huyeron a pie; dos fueron arrestados y uno logró escapar. Uno de los detenidos tenía una orden de búsqueda y el conductor dio positivo en THC; en el coche se hallaron herramientas, dinero y un cheque de origen dudoso.

La madrugada del viernes al sábado dejó en Fuengirola una escena poco habitual para un control de tráfico. Un dispositivo rutinario de la Policía Local en el paseo Jesús Santos Rein, a la altura de la Romería del Rocío y en dirección Málaga, acabó con dos detenidos y un par de momentos de alta tensión.

Los agentes dieron el alto a un turismo con tres ocupantes que llamó su atención. El conductor, sin embargo, hizo caso omiso a la petición de la Policía y reaccionó acelerando de forma brusca y huyó a gran velocidad. Según fuentes policiales, esa huida puso en peligro tanto a otros conductores como a peatones que se encontraban en la zona, ya que en las maniobras de evasión llegó a subirse a la acera.

La persecución se prolongó por distintas calles del centro. En uno de los tramos, una motocicleta con dos personas tuvo que apartarse para evitar el impacto. Poco después, un peatón que cruzaba por un paso habilitado se vio obligado a retirarse para no ser atropellado.

El episodio terminó en las inmediaciones de la calle Santa Rosa. Allí, los tres ocupantes abandonaron el coche aún en marcha y huyeron a pie. Dos de ellos fueron alcanzados por los agentes en la rampa de un garaje tras una breve persecución. Según las mismas fuentes, estos ofrecieron resistencia y tuvieron que ser reducidos.

Al identificarlos, la Policía comprobó que uno de los detenidos tenía una orden de búsqueda, detención y personación en vigor. El conductor dio positivo en THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. En el registro del vehículo se localizaron además herramientas que podrían estar relacionadas con robos con fuerza, dinero en efectivo y un cheque de elevado importe cuya procedencia no ha sido aclarada.

Los dos arrestados se enfrentan a delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria, además de resistencia a la autoridad. En el caso de uno de ellos, también por la orden judicial pendiente.

El tercer ocupante logró huir, por lo que la investigación sigue abierta y se está trabajando en determinar si los objetos hallados en el coche guardan relación con algún hecho delictivo reciente en la Costa del Sol.