Más de 1.000 plazas de parking, nuevos juzgados y campo de fútbol: así será el megacomplejo que cambiará Fuengirola

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Fuengirola ha adjudicado la construcción del nuevo complejo deportivo Santa Fe de Los Boliches por 48,7 millones de euros. El proyecto incluye más de 1.000 plazas de parking, nuevos juzgados de 7.280 m² y un estadio de fútbol con capacidad para 1.065 personas. El complejo contará también con pabellones para voley, hockey y sala multiusos, además de instalaciones complementarias como cafetería y aula de tecnificación. La arquitectura será moderna y respetuosa con el entorno, e incorporará placas solares en la cubierta para mejorar su eficiencia energética.

Casi cuatro meses después de poner en marcha la maquinaria administrativa, el Ayuntamiento de Fuengirola ha adjudicado una de las mayores actuaciones urbanísticas y deportivas del municipio de las últimas décadas: las obras del nuevo complejo deportivo Santa Fe de Los Boliches.

El desarrollo de esta obra va a ser asumido por la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Vialterra Infraestructuras y Urbasur Actividades de Construcción y Servicios.

La suya es la oferta con mejor valoración, con 99 de un total de 100 puntos. En el apartado económico, la proposición eleva a 48.766.872 euros (IVA incluido) el montante de la actuación.

De acuerdo con la documentación oficial, su oferta "potencia" la ubicación extraordinaria y relevante del enclave donde se desarrolla el complejo, que estará compuesto de edificaciones de tres plantas de altura sobre rasante y de tres plantas de sótanos bajo rasante.

La operación incluirá 7.280 metros construidos para los juzgados; 6.904 metros de superficie para el estadio de fútbol, que tendrá capacidad para 1.065 personas, además de vestuarios y almacenes que superan los 600 metros.

A estos elementos hay que sumar instalaciones comunes complementarias de cafetería, conserjería, enfermería, locales de limpieza, aula de tecnificación. Aseos públicos, almacenes generales y sala de máquinas que suponen otros 620 metros construidos. Bajo dicha planta, se proyectan los tres niveles de sótano con capacidad para 1.070 plazas de aparcamiento.

También hay 3.442 metros construidos destinados a pabellones de voley, hockey y sala de usos múltiples. La cubierta de la edificación, con 1.886 metros cuadrados, se instalarán placas solares.

Según destaca la mesa, el conjunto presenta una arquitectura "moderna, contemporánea y respetuosa con su entorno".

Juzgados

El edificio se proyecta en una planta baja abierta a la ciudad, a la ciudadanía con una planta más acristalada y retranqueada con la avenida que permite unos espacios urbanos a nivel de calle más amplios.

Además, proyecta una pequeña plaza de convivencia y encuentro en su entrada, lo que permite un acceso independiente a las dependencias judiciales, no interfiriendo con el resto del complejo. Se proyectan cuatro accesos, el acceso público, el acceso de personal, acceso al juzgado de guardia y el acceso rodado.

En planta de sótano se proyecta otro acceso rodado directo a zona restringida de sede, con aparcamiento vinculado al juzgado, así como diferentes dependencias para detenidos, depósitos, salas de cacheos, retén, celdas, etc. El acceso principal se ha planteado en planta baja desde la Avda. de las Salinas.

En las plantas primera y segunda se desarrolla el resto del programa de necesidades de la nueva sede judicial de la Consejería de Justicia, Administración local y Función Pública. Se plantea no tener cruce de circulaciones entre los Juzgados y el complejo deportivo, de forma que el acceso al Complejo Deportivo se hace desde la Avenida Francisco Rivera Paquirri.

Campo de fútbol

Dispondrá de un terreno de juego de 100x60 metros. El graderío se proyecta con una capacidad para 1.065 personas.

Los pabellones, tanto hockey, como voley y sala multiusos, se proyectan en las cotas inferiores del complejo, apoyados en la fachada a la calle San Lucas, situándolos en dicha cota debido a que la altura de 8 metros libres proyectados en dichos espacios.

El pabellón de voley planteado tiene una altura mínima de ocho metros, dispone de un terreno de juego de 44x22 metros, además de los pasillos laterales de 2 metros y fondos de 1m.

Anexo se han proyectado cinco vestuarios, dos de ellos principales de 50 metros y otro para los árbitros de otros 50 metros, así como otros dos secundarios de 60 metros cada uno. Complementarios a este se diseñan tres almacenes de 20 metros cada uno.

El graderío está situado en uno de los lados mayores del pabellón y parte de un lateral con capacidad para 340 asientos.