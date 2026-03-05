Veterinarias, investigadoras y cuidadoras: las mujeres que impulsan la conservación en Bioparc Fuengirola

Las claves nuevo Generado con IA Las mujeres representan la mayoría del equipo en Bioparc Fuengirola, Valencia y el Acuario de Gijón, desempeñando roles clave en conservación, investigación y educación ambiental. En Bioparc Fuengirola, el 55% de la plantilla son mujeres, liderando proyectos de cría controlada y estudios de especies amenazadas como el dragón de Komodo y la nutria gigante. En Bioparc Valencia y el Acuario de Gijón, las mujeres ocupan más de la mitad de los puestos y la mayoría de los cargos directivos, impulsando la gestión y la educación ambiental. El liderazgo femenino en los Bioparc inspira acciones de conservación y educación, acercando la naturaleza a miles de visitantes y generando referentes profesionales para futuras generaciones.

El próximo domingo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y desde Bioparc remarcan que sus zoos nacieron para ser instituciones clave en el futuro de la sociedad, con su visión anticipada de movilizar hacia la conservación de nuestro planeta. Y este planteamiento no puede entenderse sin la total implicación de la mujer.

Por ello, los Bioparc de Fuengirola, Valencia y el Acuario de Gijón, junto a la Fundación, quieren poner en valor la contribución esencial de las mujeres que forman parte del equipo humano, según han informado a través de un comunicado.

La presencia femenina es mayoritaria en los tres centros y desempeña un papel determinante en los ejes estratégicos de los tres parques de conservación de la naturaleza: la preservación de la biodiversidad, la investigación científica y la educación ambiental.

A lo que hay que añadir todos los servicios para ofrecer la extraordinaria experiencia de “ocio con causa” que disfrutan las personas que recorren los bellos hábitats de naturaleza salvaje.

En Bioparc Fuengirola, las mujeres representan el 55% de la plantilla y suponen el 54% de personas con mayor competencia.

En Bioparc Valencia, las mujeres representan el 54% de la plantilla y ocupan el 70% de los puestos de responsabilidad. En el Acuario de Gijón, constituyen el 69% del equipo y ocupan el 80% de los cargos de directivos.

La labor de las mujeres en Bioparc

Más allá de las cifras, la labor de las mujeres de los Bioparc se concreta en acciones y proyectos tangibles que marcan la diferencia.

En Bioparc Fuengirola, las mujeres lideran algunos de los proyectos más relevantes entre los que destacan la cría controlada científicamente bajo cuidado humano del dragón de Komodo y nacimientos como el de la nutria gigante o el tapir malayo.

Su trabajo en cuidados y estudios de comportamiento en especies amenazadas refuerza el papel del centro como referente en conservación.

En el campo de la educación, las mujeres que lideran talleres, visitas guiadas y actividades escolares, acercan la naturaleza a miles de visitantes cada año, fomentando el respeto por la biodiversidad y generando referentes profesionales y vocaciones vinculadas a la conservación y la investigación.

Lecciones de liderazgo femenino en la naturaleza

En la naturaleza, la cooperación y el liderazgo femenino son esenciales para la supervivencia de muchas especies. Elefantas, hienas, ratas topo desnudas, lémures, suricatas o peces payaso muestran cómo el cuidado y la colaboración de las hembras sostienen y lideran sus comunidades.

Es ese mismo espíritu el que inspira cada día la labor de las mujeres que trabajan en los Bioparc, guiando y acompañando proyectos de conservación, educación e investigación con conocimiento y compromiso.