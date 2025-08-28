Una menor detenida tras apuñalar a otra chica en Fuengirola: se dio a la fuga tras la agresión

Segundo apuñalamiento en la provincia de Málaga en apenas cinco días. Una menor de edad ha sido detenida como la presunta autora de una agresión con arma blanca a otra chica en Fuengirola.

Los hechos ocurrieron anoche, sobre las once de la noche. La sala del 092 recibió varias llamadas informando de un incidente entre dos chicas en la plaza de la Hispanidad. A su llegada, los agentes observaron a una de ellas con sangre y heridas por arma blanca en uno de sus brazos. La presunta agresora huyó.

Tras realizar varias entrevistas a los testigos y cotejar las imágenes de las cámaras de seguridad situadas en este espacio público, los policías consiguieron identificar a la agresora. Poco después, una patrulla de la Policía Local se presentó en el entorno de su domicilio y la localizó cerca del mismo. Tras admitir la autoría del siniestro, fue detenida y puesta a disposición de la Policía Nacional.

Según han informado fuentes municipales, cabe destacar que el sistema municipal de videovigilancia fue determinante para dar con el paradero y posterior detención de la autora confesa de este caso, que finalmente se descubrió que era menor de edad.

La agredida fue atendida inmediatamente por los servicios sanitarios de emergencia, que según su primer examen médico, su vida no corría peligro alguno.