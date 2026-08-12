Cae en Estepona el "arquitecto financiero de la Costa del Sol" que blanqueó 4 millones del narcotráfico

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional y autoridades neerlandesas han desarticulado una organización criminal en Málaga dedicada al tráfico de cocaína y blanqueo de capitales. El principal detenido, considerado "arquitecto financiero de la Costa del Sol", canalizó al menos 4 millones de euros del narcotráfico hacia la compra de inmuebles en Málaga. En la operación se realizaron ocho registros y se incautaron armas de fuego, vehículos de lujo, joyas y se bloquearon inmuebles por valor de 4 millones de euros. El principal investigado, objetivo prioritario para Europol, fue arrestado en Estepona y dos de los detenidos han sido entregados a Países Bajos por orden judicial.

La Policía Nacional, en una operación conjunta con las autoridades de Países Bajos, ha desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Málaga dedicada presuntamente al tráfico internacional de cocaína y al blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad.

La investigación ha permitido identificar al supuesto responsable de las operaciones financieras del entramado, al que los investigadores sitúan como un auténtico "arquitecto financiero de la Costa del Sol" al servicio de distintas redes criminales internacionales.

La operación se ha saldado con cinco detenidos y ocho registros, cinco de ellos en Málaga y otros tres en Países Bajos. Entre los arrestados figura un objetivo de alto valor para Europol (High Value Target) que fue localizado en Estepona y sobre el que pesaban investigaciones abiertas en varios países europeos, entre ellos Bélgica.

Según la investigación, la organización mantenía conexiones con distintos países de Europa y Sudamérica y utilizaba el transporte marítimo de mercancías en contenedores para introducir importantes partidas de cocaína en el continente a través del puerto de Róterdam, uno de los principales puntos de entrada de mercancías de Europa.

Cuatro millones canalizados hacia inmuebles en Málaga

Una de las principales líneas de la investigación se centró en el presunto responsable de las operaciones de blanqueo.

Los agentes consideran que este investigado no habría actuado únicamente como asesor financiero de la organización, sino que habría prestado de manera continuada servicios especializados para ocultar e integrar en la economía legal el dinero procedente del narcotráfico de diferentes entramados criminales.

Para ello, según los investigadores, habría diseñado complejas estructuras societarias y utilizado contratos de préstamo ficticios con los que habría conseguido canalizar al menos 4 millones de euros procedentes del tráfico de drogas hacia la adquisición de inmuebles en la provincia de Málaga.

Posteriormente, esas propiedades habrían sido transferidas a familiares del principal investigado con el objetivo de dificultar su localización y desvincularlas de su verdadero origen. La operación ha permitido precisamente bloquear inmuebles valorados en unos cuatro millones de euros.

La investigación apunta así a una estructura que no se limitaba a mover droga, sino que contaba con un mecanismo específico para transformar los beneficios obtenidos del narcotráfico en patrimonio aparentemente legal.

Un objetivo de alto valor para Europol

El principal investigado fue detenido en Estepona. La Policía lo identifica como un High Value Target de Europol, una persona considerada de especial interés para las autoridades policiales europeas y que estaba siendo investigada en distintos países.

Los investigadores sostienen que habría organizado recientemente el envío de un contenedor con más de 1.000 kilos de cocaína con destino al puerto de Róterdam.

La operación se adelantó ante el riesgo de que el sospechoso abandonara Europa y pudiera refugiarse en un tercer país, lo que habría dificultado su localización y posterior puesta a disposición judicial.

A finales de junio se llevó a cabo la fase operativa de la investigación, con la entrada y registro de ocho inmuebles, cinco en la provincia de Málaga y tres en Países Bajos.

Los agentes se incautaron de cinco armas de fuego, tres vehículos de alta gama, un dron y unos 40 teléfonos móviles. También localizaron joyas valoradas en aproximadamente 170.000 euros, además de un reloj de una marca de gran prestigio.

A estas incautaciones se suma el bloqueo de inmuebles por valor de unos 4 millones de euros, vinculados presuntamente a las operaciones de blanqueo investigadas.

Dos detenidos entregados a Países Bajos

Todos los arrestados fueron puestos a disposición judicial. El juez decretó el ingreso en prisión provisional del principal investigado por blanqueo de capitales.

Además, en ejecución de las correspondientes Órdenes Europeas de Detención y Entrega, dos de los ciudadanos neerlandeses detenidos fueron entregados a las autoridades judiciales de Países Bajos.

La investigación permanece abierta y los agentes no descartan nuevas actuaciones para completar la desarticulación de las estructuras económicas vinculadas a esta organización y a otros entramados criminales internacionales.