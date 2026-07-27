Muere un hombre de 60 años tras ser rescatado del agua en una playa de Estepona

Operador en la sala regional de 112 Andalucía. 112 Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 60 años falleció tras ser rescatado del agua en una playa de Estepona. El incidente ocurrió en la tarde del domingo, alrededor de las 19:30 horas. Efectivos sanitarios del 061 y Salvamento Marítimo participaron en el operativo de rescate. Por el momento no se conocen las circunstancias concretas del suceso.

Un hombre de 60 años murió en la tarde de este domingo tras ser rescatado del agua en una playa de Estepona, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, el aviso se recibió alrededor de las 19.30 horas.

En ese momento alertaron de que una persona había sido sacada del mar en una zona de playa del municipio malagueño.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061 y medios de Salvamento Marítimo, que participaron en el dispositivo de atención y rescate.

Por el momento no han trascendido las circunstancias concretas del suceso.