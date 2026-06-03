Así será el nuevo gran complejo deportivo de Estepona: piscina cubierta climatizada, pistas de pádel y tenis

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Estepona licita la concesión a 50 años para construir y explotar un gran complejo deportivo en el sector Camino de las Mesas. El proyecto incluye una piscina cubierta climatizada, al menos seis pistas de raqueta (cuatro de pádel y dos de tenis), aparcamientos y zonas ajardinadas. La parcela destinada tiene 11.150 metros cuadrados, con edificabilidad máxima de 3.000 metros y construcciones de hasta dos plantas y 12 metros de altura. La empresa adjudicataria deberá presentar el proyecto en 60 días y finalizar las obras en un plazo máximo de doce meses desde la concesión de la licencia.

El Ayuntamiento de Estepona sigue avanzando en su decidida apuesta por ampliar la oferta de equipamientos públicos de la localidad.

El último movimiento en esta dirección lo acaba de dar con la licitación del concurso para adjudicar una concesión demanial a 50 años para construir y explotar un gran complejo deportivo en el sector Camino de las Mesas, una de las áreas de expansión urbana del municipio.

La actuación contempla la creación de una instalación con piscina cubierta climatizada, pistas de pádel y tenis, aparcamientos y espacios ajardinados sobre una parcela pública de más de 11.000 metros cuadrados.

El canon mínimo anual fijado por el Consistorio asciende a 22.440 euros, a lo que habrá que sumar los tributos correspondientes. El valor estimado del dominio público objeto de concesión ha sido tasado por los servicios técnicos municipales en 1,12 millones de euros.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 29 de junio.

Una gran instalación deportiva

El concurso impulsado busca poner en uso una parcela municipal actualmente vacante ubicada entre las calles Países Bajos, Francia y la avenida Puerta del Mar, dentro del sector SURS-R5 Camino de las Mesas.

Según el pliego técnico, el objetivo es levantar un gran equipamiento deportivo destinado principalmente a actividades acuáticas y deportes de raqueta.

Entre las instalaciones obligatorias figura una piscina climatizada cubierta de 25 por 25 metros, con graderío para al menos 200 espectadores sentados. El proyecto podrá incorporar además una piscina infantil para enseñanza y actividades recreativas.

La actuación deberá incluir igualmente un mínimo de seis pistas de raqueta, de las cuales al menos cuatro serán de pádel y dos de tenis. Estas últimas deberán ejecutarse en tierra batida, mientras que las pistas de pádel tendrán pavimento de resina sintética y cerramientos transparentes.

El programa de necesidades también contempla espacios exteriores para otros deportes, incluyendo pistas de petanca, además de vestuarios, oficinas, zonas técnicas y servicios complementarios.

El Ayuntamiento permitirá incorporar usos adicionales vinculados al ocio y la actividad deportiva, como gimnasio, aulas para formación, salas de reunión, tienda especializada o incluso restauración.

Más de 11.000 metros de suelo público

La parcela sobre la que se plantea la actuación cuenta con una superficie de 11.150 metros cuadrados y se encuentra completamente urbanizada y recepcionada. El suelo está clasificado como sistema local de equipamiento público con uso deportivo.

Los parámetros urbanísticos fijados permiten una edificabilidad máxima de 3.000 metros cuadrados y construcciones de hasta dos plantas y 12 metros de altura.

El pliego exige además un mínimo de 40 plazas de aparcamiento y la creación de amplias zonas ajardinadas con arbolado de sombra y especies de bajo consumo hídrico. También se valorará la incorporación de sistemas de energías renovables, como placas fotovoltaicas, para favorecer la autosuficiencia energética del complejo.

El Ayuntamiento quiere acelerar al máximo la puesta en marcha de las instalaciones. De acuerdo con las condiciones del concurso, la empresa adjudicataria dispondrá únicamente de 60 días naturales desde la formalización de la concesión para presentar el proyecto técnico y solicitar la licencia de obras.

Además, los trabajos deberán comenzar al día siguiente de la notificación de la licencia municipal y quedar finalizados en un plazo máximo de doce meses.