Un incendio arrasa con una vivienda en Estepona y obliga a desalojar todo un bloque durante una noche

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en una vivienda de Huerta Nueva, Estepona, obligó a desalojar todo un bloque durante la noche. El piso afectado quedó completamente calcinado y el humo complicó la evacuación al extenderse por zonas comunes. Tres personas fueron rescatadas con una autoescala y trasladadas a un centro de salud por inhalación de humo y ansiedad. El origen del incendio apunta a una causa accidental, posiblemente una sobrecarga eléctrica, y no se sospecha de implicación de personas.

Noche larga y sin descanso para los vecinos de un bloque de Huerta Nueva, en Estepona. Un incendio declarado anoche en una vivienda de una tercera planta obligó a evacuar el edificio al completo y dejó a sus residentes en la calle hasta esta mañana, sin poder regresar a sus casas en toda la noche.

El piso en el que se originó el fuego ha quedado completamente calcinado, según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB). Las llamas no llegaron a propagarse a otras viviendas, pero el humo sí hizo de las suyas: ascendió por el hueco de la escalera y se coló en distintas zonas comunes del inmueble, lo que complicó la evacuación y obligó a una intervención prolongada.

Aunque la investigación sigue abierta, fuentes policiales consultadas apuntan a que el siniestro podría tener un origen accidental, posiblemente vinculado a una sobrecarga eléctrica o a una causa similar. Los agentes continúan trabajando para determinar con exactitud qué desencadenó las llamas, aunque de inicio se descarta que haya personas implicadas, como se hablaba en redes sociales en las últimas horas.

La actuación de los bomberos desplazados fue rápida. Los efectivos trabajaron simultáneamente desde el exterior y desde el interior del bloque para sofocar el fuego y, una vez controlado, dedicaron buena parte del operativo a ventilar las zonas afectadas por el humo.

Durante esa intervención, los bomberos tuvieron que recurrir a una autoescala para sacar del edificio a tres personas que no podían salir por sus propios medios. Las tres fueron trasladadas a un centro de salud: dos de ellas por inhalación de humo y una tercera por un aparente ataque de ansiedad, según los datos aportados por el Consorcio Provincial de Bomberos.

Más allá de estas atenciones sanitarias, el balance no registra heridos de gravedad. El fuego quedó completamente extinguido durante la madrugada, pero las consecuencias materiales son significativas en la vivienda siniestrada.