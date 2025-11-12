Estepona aprueba de manera definitiva un presupuesto histórico para 2026: alcanza los 132 millones

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Estepona aprueba de forma definitiva un presupuesto municipal para 2026 de 132 millones de euros, el mayor de su historia. Se registran inversiones récord de 27 millones de euros, incluyendo proyectos como la ampliación del bulevar peatonal, la culminación del corredor litoral y nuevos equipamientos deportivos. El presupuesto contempla más de 6,6 millones de euros para mantener la mayor reducción del IBI en la ciudad y cerca de 10 millones de euros destinados a programas e iniciativas sociales. Se refuerzan la seguridad ciudadana y los servicios públicos, con inversiones en la Policía Local, mantenimiento de centros educativos y mejora de instalaciones públicas y deportivas.

El Pleno del Ayuntamiento de Estepona ha dado este miércoles luz verde a la aprobación definitiva del presupuesto municipal para 2026, que alcanza los 132 millones de euros y que "mantiene la mayor bajada de impuestos de la historia de la ciudad, que ya ha sido practicada en el presente ejercicio".

Las cuentas municipales registran "un máximo histórico de inversiones, con 27 millones, y un importante carácter social", ha señalado el alcalde de Estepona, José María García Urbano, que ha incidido en que se trata de "un presupuesto histórico, donde ya no hay que hacer frente a los más de 300 millones de euros de deuda heredada, y que permite afrontar mejor el futuro de la ciudad".

El presupuesto contiene una partida de más de 6,6 millones de euros para, nuevamente, aplicar la mayor reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) realizada en la ciudad.

Durante 2025 el Consistorio ha aplicado una rebaja media del 20% a cerca de 38.000 recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles de hogares empadronados.

En relación con la inversión social, el equipo de gobierno continúa con una especial atención a las necesidades sociales y a la colaboración con los colectivos y entidades benéficas. Así, se dedican recursos por importe de unos 10 millones de euros para programas, ayudas e iniciativas dirigidas a apoyar a ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Entre otras medidas, se eleva la asignación para la ayuda a la dependencia, con una dotación de casi 5 millones de euros, para atender una cifra récord de más de 800 usuarios.

En el capítulo de inversiones, hay dinero para ampliar el gran bulevar peatonal generado junto al Mediterráneo para fusionarlo con el remodelado centro urbano; para la finalización del aparcamiento a coste 1 euro/día para el ciudadano en el entorno de la iglesia del Carmen; para culminar la unión de la totalidad del corredor litoral; para la creación de una senda fluvial en el río Guadalmina o para la ejecución de nuevos equipamientos deportivos, como la construcción de un velódromo e instalaciones para fútbol y rugby en la zona norte de la ciudad.

A esto hay que sumar la mejora de equipamientos públicos, la reforma del Parque Ferial y Deportivo y la conservación y adquisición de materiales para playas y jardines, así como el mantenimiento de centros educativos y escuelas infantiles, con una importante acción para la climatización de centros que aún no disponen de estos equipos en sus aulas.

Por otro lado, la seguridad ciudadana se refuerza con la reforma integral de la Jefatura de la Policía Local y del gimnasio; así como con la dotación de vehículos para policías y miembros de Protección Civil y con la instalación de cámaras de seguridad en la ciudad.