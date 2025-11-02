Paso adelante para 728 nuevas viviendas en Estepona: el Consultivo da luz verde al sector Vistamar

Más de seis años después de que iniciara su tramitación administrativa y urbanística, una operación que proyecta la construcción de 728 viviendas en Estepona recibe un aval significativo para completar el camino burocrático.

Así se desprende del informe favorable emitido el pasado 9 de octubre por el Consejo Consultivo de Andalucía, validando la propuesta de modificación del Plan Parcial del Sector Vistamar.

Según el expediente consultado por EL ESPAÑOL de Málaga, la superficie de este ámbito quedó fijada inicialmente en 242.200 metros cuadrados, si bien una nueva medición redujo actualmente su extensión a 226.056 metros.

Dimensión de la que hay que excluir el suelo de dominio público hidráulico, correspondiente al arroyo de Guadalobón, limitando la superficie urbanizable a 208.024 metros.

La nueva reordenación propuesta y validada por el Consultivo responde a la necesidad de excluir los suelos que forman parte del dominio público hidráulico y traza un nuevo vial interior que sustituye a los tres viales en fondo de saco previstos en el vigente plan parcial.

Con ello se busca mejorar la accesibilidad y el tránsito de vehículos. Asimismo, la modificación afecta tanto a parcelas lucrativas como a dotacionales públicas, optimizando la funcionalidad de los espacios.

En cuanto a edificabilidad, el techo máximo en la ordenación vigente alcanzaba 108.990 metros cuadrados con un máximo de 848 viviendas, sobre un suelo lucrativo de 164.372 metros. La propuesta ahora sometida a consulta reduce el techo edificable a 93.610,80 metros y el número máximo de viviendas a 728, mientras que el suelo lucrativo disminuye a 136.884 metros.

Todos los parámetros urbanísticos se adaptan así a la nueva superficie urbanizable. Los viarios, parcelas de infraestructuras y zonas verdes no computables se reducen de 29.402 metros a 25.104, mientras que las dotaciones públicas, aunque disminuyen en términos absolutos de 48.751 metros a 46.036, mejoran de forma proporcional respecto a la lucratividad urbanística.

En concreto, los espacios libres del expediente alcanzan 25.300 m² (frente a 28.310 metros en el Plan actual) y los equipamientos públicos 20.736 metros (superando los 20.441 del Plan vigente), lo que representa una ratio de 63,23 m² por vivienda frente a los 57,49 m² por unidad residencial anterior.

Esta mejora cuantitativa y la optimización de la parcelación en la zonificación de dotaciones públicas justifican el dictamen favorable del Consejo Consultivo.

La operación ya contaba con informe ambiental favorable de la Junta de Andalucía desde mediados de 2021. Por otro lado, el convenio firmado en 2005 entre el Ayuntamiento y las promotoras originales establecía la compra del 10% del aprovechamiento municipal por algo más de 2 millones de euros, cantidad que ya fue abonada.

Actualmente, los principales titulares del proyecto son Harri Hegoalde 2 (sociedad del grupo Kutxabank) y la Sareb, que suman más del 80% de la propiedad, junto con la participación de Triple B Spain.

El plan también contempla 1.104 plazas de aparcamiento y costes de urbanización y conexiones que ascienden a 6,6 millones de euros, cifra que llega a 8,6 millones si se suman los 2 millones abonados al Ayuntamiento.