La Fundación Antonia Guerrero activa la mayor subasta de suelo finalista de su historia en Estepona

Estepona se prepara para una de las operaciones inmobiliarias más relevantes de los últimos años. La Fundación Antonia Guerrero ha convocado una subasta notarial voluntaria para la venta de siete parcelas residenciales en el sector SURO R1 Saladavieja, que suman una superficie edificable de 108.799 m² y capacidad para 1.125 viviendas plurifamiliares.

El precio mínimo de salida es de 66 millones de euros, fijado a partir de tres tasaciones independientes realizadas por GESVALT, TINSA y HH Arquitectos. El proceso permanecerá abierto hasta el 16 de octubre y concluirá con un acto público de apertura de ofertas en sede notarial el día 17.

El sector Saladavieja se ubica en una de las áreas de mayor proyección del casco urbano de Estepona. La zona cuenta ya con Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados, lo que lo convierte en suelo finalista listo para el desarrollo.

Para los promotores, supone una oportunidad singular: acceso inmediato a más de 100.000 m² edificables en un municipio que ha sabido posicionarse como destino residencial de referencia en la Costa del Sol. El área está bien comunicada, próxima al centro urbano y en un entorno donde la demanda de vivienda no deja de crecer.

Costa del Sol: polo de atracción para la inversión

La operación llega en un momento de fuerte dinamismo inmobiliario en la Costa del Sol, donde la inversión residencial continúa batiendo récords y atrayendo capital internacional. En los últimos años, proyectos de gran escala han superado los 100 millones de euros, consolidando al litoral malagueño como uno de los mercados más activos de Europa.

Vista de la parcela en Estepona.

En este contexto, Estepona ha reforzado su atractivo, con una oferta diversificada y una demanda internacional en auge. Saladavieja representa una de las últimas grandes bolsas de suelo finalista disponibles en el municipio, lo que aumenta su valor estratégico.

La subasta se ha planteado como un procedimiento abierto y garantista, autorizado por el Protectorado de Fundaciones de la Junta de Andalucía. Toda la documentación técnica, urbanística y jurídica está disponible en la web oficial de la Fundación (fundacionaguerrero.com/subasta), sin restricciones de acceso.

Además, se exige una fianza del 10% del precio de salida (6,6 millones de euros), lo que asegura la participación de inversores solventes y da seriedad al proceso.

Más allá de la magnitud económica de la operación, la Fundación Antonia Guerrero destinará los recursos obtenidos a proyectos educativos, culturales y sociales en Estepona, en línea con los fines marcados en sus estatutos. Desde 1997, la entidad ha concedido más de 800 becas, ha apoyado a asociaciones locales y ha financiado iniciativas como la Residencia de Mayores Virgen del Carmen o el Museo Paleontológico.

La Fundación mantiene además en propiedad una parcela de 25.000 m² con uso cultural y docente en el mismo sector, lo que refuerza su compromiso con el futuro de la ciudad y con el legado de su fundadora, Antonia Guerrero Díaz, que en 1926 destinó su patrimonio a promover la educación y la cultura en su localidad natal.

La subasta de Saladavieja se configura como una de las mayores operaciones de suelo en la Costa del Sol en la última década. Para los inversores, abre la posibilidad de desarrollar más de 100.000 m² en un entorno de alta demanda; para Estepona, representa una garantía de que los beneficios se transformarán en proyectos que reforzarán el tejido social y cultural del municipio.