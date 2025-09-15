Un muerto en Estepona tras el choque de dos coches: los bomberos tuvieron que liberar a la víctima

Una persona, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, murió a última hora de este domingo 14 de septiembre en un accidente de tráfico en la localidad malagueña de Estepona, según informó este lunes el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por el organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se produjo a las 23:47 horas, cuando varios conductores alertaron al centro de coordinación de un choque entre dos coches en la carretera A-7175 en el kilómetro 2.

Al lugar de los hechos acudieron efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local, de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud y de los Bomberos del Consorcio Provincial para liberar a la víctima mortal, al quedar atrapada en el interior del vehículo.