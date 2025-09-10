Un policía nacional de Estepona junto a dos médicas salvan la vida de un hombre en un hotel de Huelva

Finales de agosto en un complejo hotelero de Huelva. El comedor, a reventar de familias disfrutando de las vacaciones. De pronto, un hombre de 58 años se desploma al suelo como un castillo de naipes. No reacciona y el bullicio se hace. Es en ese momento cuando aparecen dos ángeles de la guarda: una doctora y un policía nacional destinado en la Comisaría Local de Estepona. Le salvaron la vida.

El agente, preocupado por lo que estaba pasando, no dudó ni un solo momento en dirigirse apresuradamente con el desfibrilador portátil al lugar donde se encontraba la víctima, momento en el que una huésped del establecimiento se identificó como doctora e inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Poco después, se sumó otra médica que se encontraba en el comedor del establecimiento, y de este modo colocaron los parches del desfibrilador para comenzar con la descarga eléctrica. Fue en ese momento cuando la víctima recuperó los signos vitales y, minutos después, la consciencia.

El propio hotel avisó a los servicios de emergencias del 061 y tras acudir al lugar, el paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de Huelva, donde se le ha practicado una intervención cardiaca de urgencia.

La rápida actuación del agente de la Policía Nacional, destinado en la Comisaría Local de Estepona, y la de las doctoras que se encontraban en el lugar fue alabada por los servicios de emergencia que destacaron la rapidez y pericia de todos ellos, hecho decisivo para salvar la vida del hombre.