Así son los espectaculares y caros pisos de lujo que se harán junto al bulevar de Estepona: el mayor tiene más de 1.000 m2

Estepona va a tener una de las urbanizaciones más lujosas de toda la Costa del Sol. De hecho, son apartamentos pero con un servicio de un hotel de cinco estrellas gestionados desde una aplicación.

Se llama Tyrian Residences y está desarrollado por Prestige Expo y BSH. Son 40 apartamentos y áticos dúplex en primera línea de playa con superficies que oscilan entre los 300 y los 1.060 metros cuadrados.

En los inmuebles más caros ofrecen ascensor privado, terrazas flotantes y grandes garajes con capacidad para cuatro o cinco coches.

Infografía del interior de uno de los inmuebles. Tyrian

El precio, como pueden imaginar, es alto: entre 3,6 y 8,5 millones de euros. La fecha estimada de entrega es el segundo semestre de 2026 y, según indican desde la promotora, ya se han vendido el 50% de las unidades.

Las zonas comunes son también de lujo e incorporan un spa de 700 metros cuadrados, un gimnasio, sala de cine, simulador de golf y una piscina infinita en la azotea.

Hay una única entrada para garantizar la seguridad con doble control, sistemas de detección láser y acceso digital mediante tarjetas y aplicación móvil.

En el proyecto están involucrados Prestige Expo, que desarrolla otros complejos de lujo como Villa Cullinan en La Zagaleta; BZH; el estudio de arquitectura Yodezeen; Arata Arquitectura; B. Solís y Grupo Besaya.

Bulevar

La realización de esta urbanización de lujo trae aparejada la creación de un bulevar para uso y disfrute de todos los ciudadanos.

Infografía del bulevar junto al edificio. Tyrian

Será además un bulevar inteligente porque tendrá una parte peatonal ambientada con vegetación resistente a la sequía de bajo mantenimiento, sistemas de riego inteligente, pavimento fonoabsorbente para reducir las molestias del tráfico, e iluminación sensible a la velocidad para maximizar la seguridad de los peatones.