Imagen de archivo de una mujer protegiéndose de la lluvia.

Imagen de archivo de una mujer protegiéndose de la lluvia. Andreu Esteban EFE

Estepona

Tormenta en Málaga: la lluvia y los relámpagos sorprenden a los vecinos de Estepona en plena madrugada

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado casi 5 litros por metro cuadrado la pasada madrugada en Estepona.

Más informaciónLa segunda ola de calor del verano sube las temperaturas en Málaga: aviso amarillo en Antequera este jueves

Publicada

Una tromba de agua inesperada ha pillado por sorpresa en la madrugada de este viernes a los vecinos de Estepona. 

Según la información aportada por vecinos de la zona y confirman los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alrededor de las 01:00 horas de esta madrugada, una tormenta ha descargado sobre el municipio de la Costa del Sol.

A la lluvia se ha sumado aparato eléctrico. Y todo ello, al parecer, porque una línea de tormenta ha barrido el mar de Alborán, afectando de manera temporal y limitada a la línea de costa.

Atendiendo a los datos de la Aemet, en Estepona se han recogido 4,8 litros por metro cuadrado entre las 01:00 y las 02:00 de la madrugada. Otro municipio donde también se ha dejado sentir la lluvia es Benahavís, con apenas 1,6 litros por metro cuadrado.