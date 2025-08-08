Tormenta en Málaga: la lluvia y los relámpagos sorprenden a los vecinos de Estepona en plena madrugada
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado casi 5 litros por metro cuadrado la pasada madrugada en Estepona.
Una tromba de agua inesperada ha pillado por sorpresa en la madrugada de este viernes a los vecinos de Estepona.
Según la información aportada por vecinos de la zona y confirman los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alrededor de las 01:00 horas de esta madrugada, una tormenta ha descargado sobre el municipio de la Costa del Sol.
¡SORPRESÓN! Línea de tormenta barriendo el mar de #Alborán y afectando tímidamente a la primera linea de costa. pic.twitter.com/q1n2fcMNcc— Storm Málaga (@Storm_Malaga) August 7, 2025
A la lluvia se ha sumado aparato eléctrico. Y todo ello, al parecer, porque una línea de tormenta ha barrido el mar de Alborán, afectando de manera temporal y limitada a la línea de costa.
@Storm_Malaga diluvio en Estepona en plena madrugada 😅😅 pic.twitter.com/a8NvRb9mFv— Nacho Campos (@nachocampos96) August 7, 2025
Atendiendo a los datos de la Aemet, en Estepona se han recogido 4,8 litros por metro cuadrado entre las 01:00 y las 02:00 de la madrugada. Otro municipio donde también se ha dejado sentir la lluvia es Benahavís, con apenas 1,6 litros por metro cuadrado.