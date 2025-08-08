Tormenta en Málaga: la lluvia y los relámpagos sorprenden a los vecinos de Estepona en plena madrugada

Imagen de archivo de una mujer protegiéndose de la lluvia. Andreu Esteban EFE

Una tromba de agua inesperada ha pillado por sorpresa en la madrugada de este viernes a los vecinos de Estepona.

Según la información aportada por vecinos de la zona y confirman los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alrededor de las 01:00 horas de esta madrugada, una tormenta ha descargado sobre el municipio de la Costa del Sol.

¡SORPRESÓN! Línea de tormenta barriendo el mar de #Alborán y afectando tímidamente a la primera linea de costa. pic.twitter.com/q1n2fcMNcc — Storm Málaga (@Storm_Malaga) August 7, 2025

A la lluvia se ha sumado aparato eléctrico. Y todo ello, al parecer, porque una línea de tormenta ha barrido el mar de Alborán, afectando de manera temporal y limitada a la línea de costa.

@Storm_Malaga diluvio en Estepona en plena madrugada 😅😅 pic.twitter.com/a8NvRb9mFv — Nacho Campos (@nachocampos96) August 7, 2025

Atendiendo a los datos de la Aemet, en Estepona se han recogido 4,8 litros por metro cuadrado entre las 01:00 y las 02:00 de la madrugada. Otro municipio donde también se ha dejado sentir la lluvia es Benahavís, con apenas 1,6 litros por metro cuadrado.