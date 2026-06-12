La Asociación AIRE recibe un reconocimiento en DES 2026 por el proyecto “María Mostera”

Las claves

Las claves Generado con IA La Asociación AIRE ha sido reconocida en el DES 2026 por el proyecto "María Mostera", un tótem inteligente instalado en Málaga. El tótem permite a visitantes y turistas conocer de forma interactiva el impacto positivo del Jardín vertical del Hotel Mariposa en sostenibilidad y biodiversidad. El proyecto es fruto de la colaboración entre Asociación AIRE, Turismo Costa del Sol, Biotonomy y el Hotel Mariposa, promoviendo un turismo más sostenible e innovador. Este reconocimiento impulsa nuevas iniciativas que integran tecnología, sostenibilidad y turismo responsable para construir ciudades más resilientes y saludables.

La Asociación AIRE (Alianza de Innovación Regenerativa y Estratégica) ha sido reconocida en el marco de DES – Digital Enterprise Show 2026, uno de los principales congresos europeos sobre innovación, transformación digital e inteligencia artificial, celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

El reconocimiento pone en valor el proyecto “María Mostera”, un innovador tótem inteligente que se instalará en la calle Casas de Campos, frente al Hotel Mariposa de Málaga, que permite a visitantes y turistas conocer de forma sencilla e interactiva el impacto positivo generado por el Jardín vertical desarrollado en el establecimiento.

A través de esta herramienta divulgativa, los usuarios pueden descubrir los beneficios ambientales, sociales y urbanos que aporta esta infraestructura verde, convirtiendo la experiencia turística en una oportunidad de sensibilización sobre sostenibilidad, biodiversidad urbana y regeneración del entorno.

El premio fue recogido por la Asociación AIRE, representada por el co-fundador, Juan Marín.

“María Mostera” es el resultado de una colaboración público-privada impulsada conjuntamente por la Asociación AIRE y Turismo Costa del Sol, demostrando cómo la cooperación entre instituciones, tejido empresarial y sociedad civil puede generar soluciones innovadoras para un turismo más sostenible y conectado con el territorio.

La asociación ha destacado también el trabajo realizado por Biotonomy como empresa desarrolladora y ejecutora del proyecto, al Hotel Mariposa por liderar con el ejemplo, así como la colaboración de Turismo Costa del Sol por su apuesta por iniciativas capaces de reforzar el posicionamiento de Málaga como destino innovador, sostenible y comprometido con la regeneración ambiental.

Este reconocimiento supone un importante impulso para seguir desarrollando nuevas iniciativas que unan tecnología, sostenibilidad, turismo responsable e innovación territorial, generando modelos replicables que contribuyan a construir ciudades más resilientes, saludables y preparadas para los retos del futuro.

“El proyecto María Mostera demuestra que la tecnología puede convertirse en una herramienta al servicio de la sostenibilidad, acercando a ciudadanos y visitantes el impacto real que las soluciones regenerativas generan sobre nuestras ciudades", señalan desde AIRE.