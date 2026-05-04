GIANTX y UTAMED sellan una alianza para impulsar formación y 'gaming' desde Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA GIANTX y UTAMED han firmado una alianza hasta finales de 2026 para unir educación y gaming desde Málaga. UTAMED se convierte en el 'Official Education Partner' de GIANTX, participando en redes sociales, competiciones y activos del club con más de 15 millones de seguidores. El logotipo de UTAMED estará presente en la equipación de GIANTX durante la League of Legends EMEA Championship (LEC). La colaboración producirá contenido original, incluyendo una serie en YouTube, con el objetivo de acercar la formación a jóvenes aficionados al gaming y la innovación.

La organización de esports GIANTX ha cerrado un acuerdo de patrocinio con UTAMED, una universidad online con sede en Málaga, que se suma como nuevo socio del club hasta finales de 2026. La colaboración busca unir el ámbito educativo con las nuevas generaciones a través del gaming y el entretenimiento digital.

Con este acuerdo, UTAMED pasa a ser el “Official Education Partner” de GIANTX y se integra en su red de contenidos, una de las más consolidadas dentro de la industria de los esports.

La alianza incluye presencia en redes sociales, competiciones oficiales y distintos activos del club, que en conjunto superan los 15 millones de seguidores entre sus plataformas y las de sus creadores de contenido.

La marca de UTAMED también estará visible en la equipación del equipo de GIANTX en la League of Legends EMEA Championship (LEC), considerada la principal competición de esports en Europa, con una audiencia media que supera los 300.000 espectadores por partido. En concreto, el logotipo se ubicará en la zona de la clavícula de la camiseta.

El objetivo de esta alianza es acercar la formación a un público joven que consume videojuegos y contenido digital de forma habitual, según han detallado desde ambas firmas.

Asimismo, comparten una visión centrada en el talento y la innovación, con la Costa del Sol como punto común dentro de un ecosistema tecnológico en expansión. Este entorno reúne a compañías con vocación internacional que buscan posicionarse en sectores emergentes.

Uno de los ejes principales del acuerdo será la producción de contenido original, destacando una serie en YouTube pensada para conectar con las nuevas generaciones.

El formato tendrá un enfoque divulgativo y cercano, empleando el lenguaje del gaming para vincular el entretenimiento digital con la educación y el desarrollo profesional.

Desde GIANTX, su CEO, José Ramón Díaz, subraya el valor del acuerdo al unir dos proyectos con raíces andaluzas y una visión compartida de futuro, donde el gaming actúa como canal para conectar con el público joven.

Por su parte, el presidente de UTAMED, Paco Ávila, destaca que el modelo educativo de la universidad encaja con una comunidad digitalizada que demanda formación flexible, accesible y alineada con su realidad cotidiana.