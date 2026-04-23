Jon Hernández, divulgador de IA, a los profesionales de Recursos Humanos: "Menudo marrón os ha caído"

Las claves

Las claves Generado con IA Jon Hernández inauguró el II Congreso FoRHum en Málaga advirtiendo a los profesionales de RRHH sobre el gran reto que supone la inteligencia artificial. Hernández destacó que la IA ya está cambiando hábitos y organizaciones, y que no se puede competir contra ella, sino aprender a sacarle partido. El experto alertó de la rápida evolución de la IA, su impacto en la reducción de empleo y el riesgo de que despedir empleados sea visto como un valor por usar mejor la tecnología. A pesar de los cambios, Hernández planteó que la estrategia ideal es reconvertir los puestos de trabajo, aunque a medio plazo puede que no haya empleo para todos.

El divulgador de inteligencia artificial Jon Hernández ha sido el encargado de inaugurar este jueves el II Congreso FoRHum en Málaga y, como se esperaba, no se ha andado con medias tintas. "Menudo marrón os ha caído", ha señalado nada más empezar a los centenares de directivos y profesionales de recursos humanos que llenaban la sala.

Este experto ha detallado que, en estos momentos, hay dos grandes problemas. "El primero es que hablamos de la IA en futuro, cuando ya vamos tarde. Y el segundo es que la sociedad aún no es consciente de la hostia que nos van a dar con la IA".

Hernández ha dejado claro que, aunque la IA se venda como una herramienta, es algo que va más allá. "Sin la IA no vas a poder competir, hay que darse cuenta de que ya está aquí y que va a cambiar nuestros hábitos y las organizaciones", ha subrayado.

Ser conscientes "Las personas no podemos competir con la IA. Es cuestión de tiempo. Solo podemos aliarnos y sacarle partido"

Como buen divulgador, ha explicado claramente la situación. Ha recordado que lo que hace a los seres humanos mejores que a cualquier animal es su inteligencia. "Es nuestro mayor valor competitivo, pero con la IA la inteligencia humana tiende a valor cero", ha dicho.

Según diversos estudios, el grado de comprensión y de realización de tareas con la IA crece a velocidad de vértigo en meses, algo para lo que la sociedad no está preparada. En diciembre de 2024, por ejemplo, la IA podía hacer una tarea que realiza habitualmente una persona con un coste de 4.500 euros. Un año después, el coste era de 1,2 euros.

"Las personas no podemos competir con la IA. Es cuestión de tiempo. Solo podemos aliarnos y sacarle partido", ha dicho Hernández, presentando pruebas de la evolución en la imagen, en la realización de vídeos o de diagnósticos médicos. "Hay cosas que ya es mejor delegar en la IA porque lo va a hacer mejor pero, ¿cómo se le dice eso, por ejemplo, a un médico?". Hay un riesgo evidente de perder vocaciones en muchos campos profesionales.

Hernández ha hecho hincapié en que todas las multinacionales están invirtiendo fortunas en el desarrollo de la IA. "Nunca la Humanidad ha invertido tanto dinero en algo, ni siquiera en las misiones espaciales", ha remarcado, y ha abierto el melón del empleo.

Según este experto, sí se van a perder puestos de trabajo por la IA por la automatización de procesos y por el aumento de la productividad. Se han publicado informes en los que se señala que se han destruido el 32% del empleo de perfiles junior desde que salió Chat GPT.

Incidencia en el empleo "La IA ya puede hacer casi el 40% de nuestro trabajo y reducir plantilla se empieza a ver como un valor porque da la imagen de que usan mejor la IA"

"Está habiendo menos contrataciones. La IA ya puede hacer casi el 40% de nuestro trabajo", ha comentado Hernández y ha alertado de que incluso despedir empieza a estar bien visto por los inversores. "Reducir plantilla se empieza a ver como un valor porque da la imagen de que usan mejor la IA".

No obstante, Hernández cree que la estrategia debe ser otra, es decir, no despedir a nadie sino que esas personas hagan otros trabajos que permitan a sus empresas crecer el doble. No obstante, a medio plazo sí considera que "igual no hay empleos para todos".

La IA ya está aquí, pero queda mucho camino por delante. Solo el 0,04% de la población mundial ha integrado la IA y apenas un 0,3% paga. "El 80% de la población mundial ni siquiera ha probado una IA gratuita", ha resaltado Hernández, aunque también es lógico teniendo en cuenta que hay países en los que apenas hay ordenadores o acceso a internet.

Una amplia jornada

El II Congreso ForHum, del que EL ESPAÑOL de Málaga es el medio de comunicación oficial, reúne este jueves y mañana viernes a centenares de profesionales de recursos humanos en el espacio de Sohrling.

Junto a la conferencia inaugural de Jon Hernández, posteriormente han participado varios expertos hablando sobre la gobernanza de la IA, cómo entrenar su propia inteligencia artificial o el bienestar y la salud mental con la IA, entre otros temas.