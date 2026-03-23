Hagamos Hogar, la startup que lucha contra la soledad con 'match' entre personas y viviendas compartidas

Las claves nuevo Generado con IA Hagamos Hogar es una startup malagueña que conecta personas para compartir vivienda y combatir la soledad, especialmente entre mayores. La plataforma utiliza un algoritmo de compatibilidad validado científicamente para asegurar que los convivientes tengan afinidad y la experiencia sea positiva. Ofrece apoyo, asesoría y mediación durante la convivencia, además de facilitar pagos y la formalización de contratos de alquiler de manera segura. Gracias a su tecnología, la startup ya opera en ciudades como Madrid, Valencia y Pamplona, consolidando su modelo de vivienda colaborativa.

Hagamos Hogar es una startup nacida en Málaga que quiere dar respuesta, con tecnología y acompañamiento humano, al reto de la vivienda y la soledad, especialmente entre personas mayores.​

La empresa, fundada por Natalia Santacruz (CEO), Ismael Moreno (CTO) y Ricardo Pagán (CFO), ha desarrollado una plataforma que conecta a personas con una habitación libre con quienes buscan alojamiento compartido.​

El servicio se dirige tanto a personas con una habitación disponible como a seniors propietarios que quieren compartir su vivienda con otras personas de igual o distinta generación, en función de criterios de compatibilidad.​

Más allá del mero ‘matching’, la compañía se mantiene presente durante toda la convivencia "para apoyar, asesorar y mediar si surge algún conflicto entre los compañeros de piso", explican a EL ESPAÑOL de Málaga. ​

La plataforma integra herramientas de pago, sistemas de comunicación y recursos que ayudan a los usuarios a formalizar sus contratos de alquiler de manera sencilla y segura.​

La idea surgió de la experiencia de Natalia Santacruz trabajando en el cuidado y acompañamiento de personas mayores, donde detectó la necesidad de conectar perfiles compatibles para compartir vivienda y reducir la soledad.​

Desde ese contacto directo con la realidad de los seniors, la fundadora identificó que la clave no era solo encontrar habitaciones, sino acertar en la compatibilidad para que la convivencia fuera estable y duradera.​

​Gracias al desarrollo de su tecnología, la startup ha podido dar el salto a otras ciudades como Madrid, Valencia o Pamplona, donde está desplegando su modelo de vivienda colaborativa.​

​En el día a día, el núcleo de la empresa lo forman los tres socios fundadores, que se apoyan en un equipo que suele ser de cuatro personas y se amplía según el volumen de actividad. La firma cuenta con el apoyo de Fundalogy y está reconocida por Málaga Startup Network.​

Sus fundadores destacan que "uno de los principales activos diferenciales de Hagamos Hogar es nuestro algoritmo de compatibilidad, que hemos desarrollado y cuenta con validación científica".

"Gracias a nuestro sistema de compatibilidad las personas pueden encontrar a personas con porcentajes de compatibilidad con los que hacen match. Esto es una gran ventaja ya que permite que los usuarios finales reduzcan tiempo y terminan hablando sólo con personas que cumplen sus expectativas, lo cual hace que las convivencias sean amenas y duraderas y que los usuarios repitan con nuestro servicio", añaden.

A corto plazo, señalan que seguirán impulsando proyectos junto a entidades públicas, con el objetivo de impactar especialmente en la población más vulnerable.​

De su experiencia piloto a nivel nacional, la compañía ha observado que hay ciudades que responden de forma más rápida a este tipo de soluciones de vivienda colaborativa.​ Con esa información, la estrategia pasa por profundizar en aquellos mercados donde la respuesta del usuario es más ágil y favorable, consolidando presencia y construyendo comunidad.