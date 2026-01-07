Albor Space, la nueva empresa de investigadores de la UMA para emular redes satelitales en entornos virtuales

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Málaga ha creado la empresa Albor Space S.L., sumando once Empresas Basadas en el Conocimiento desde 2016. Albor Space, integrada por investigadores de la UMA, desarrollará un emulador de canal satelital basado en software para simular señales en entornos virtuales. El sistema permitirá a operadores y desarrolladores probar y optimizar infraestructuras de telecomunicaciones sin hardware físico. La iniciativa está impulsada por profesores del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones y el grupo de I+D 'Mobilenet' de la UMA.

La Universidad de Málaga ha incorporado una nueva Empresa Basada en el Conocimiento (EBC) a su ecosistema de innovación con la constitución de Albor Space S.L., con lo que ya son once las entidades de este tipo creadas desde la aprobación, en 2016, de la normativa específica para este modelo empresarial.

Esta empresa está integrada por investigadores de la UMA, y se trata de un proyecto que desarrollará un 'emulador' de canal satelital basado en software, diseñado para replicar la transmisión y recepción de señales 'satelitales' en entornos virtuales.

Desde la UMA han explicado que este sistema permitirá, por tanto, a operadores y desarrolladores probar configuraciones y optimizar infraestructura de telecomunicaciones sin necesidad de hardware físico.

Albor Space se ha constituido como EBC contando con la participación de la Universidad de Málaga, siendo promovida por los profesores e investigadores Raquel Barco, Sergio Fortes, Francisco Muro y José Pulido, todos ellos miembros del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Escuela de Telecomunicación y del grupo de I+D 'Mobilenet, Mobile & Aerospace Networks Lab'.

El acto de constitución de esta nueva EBC contó con la presencia de sus impulsores y, también, del vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa de la UMA, Juan Carlos Rubio, quien manifestó su satisfacción por la creación de esta nueva empresa basada en el conocimiento generada en el seno de la UMA.

La creación de Empresas Basadas en el Conocimiento como mecanismo de transferencia de resultados de investigación es un proceso complejo que supone la oportunidad de rentabilizar los resultados obtenidos a lo largo de los años por sus promotores, así como dar una respuesta a una demanda existente y una fuente de información que ayudará a crear nuevos objetivos de investigación orientados a la sociedad.