Málaga impulsa Núcleo, un nuevo Polo de Innovación en Semiconductores para startups

Interior del coworking de Promálaga en el parque tecnológico.

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga impulsa Núcleo, un Polo de Innovación en Semiconductores para fortalecer la ciudad como referente en microelectrónica. Núcleo, gestionado por Promálaga, ofrecerá 20 plazas de incubación para startups de microelectrónica, semiconductores y fotónica en Málaga TechPark. El espacio estará conectado con el futuro centro del IMEC, líder mundial en nanotecnología, que abrirá su primera sede fuera de Bélgica en Málaga. El proyecto contempla fases de preincubación, incubación y aceleración, formación especializada para jóvenes y la creación de un Meta LivingLab para experimentación tecnológica.

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha Núcleo, un Polo de Innovación en Semiconductores que pretende fortalecer la posición de la ciudad como referente en microelectrónica y atraer nuevas inversiones vinculadas a este sector emergente.

El espacio, gestionado por la empresa municipal Promálaga, se ubicará en el edificio Promálaga Coworking dentro de Málaga TechPark y contará con 20 plazas de incubación para firmas de microelectrónica, semiconductores y fotónica.

Núcleo estará estrechamente conectado con el futuro centro del IMEC, uno de los institutos líderes en nanotecnología y microelectrónica mundial, que abrirá su primera sede fuera de Bélgica en el parque tecnológico malagueño.

El proyecto desarrollará fases de preincubación, incubación y aceleración con servicios avanzados dirigidos a reforzar la competitividad y a facilitar la internacionalización de las empresas participantes.

Además, impulsará la formación en diseño y fabricación de semiconductores para jóvenes locales, anticipando la demanda laboral que generará la implantación del IMEC y fomentando la cooperación entre universidad, investigadores y tejido empresarial.

El Polo también prevé la creación de un Meta LivingLab destinado a la experimentación tecnológica, la conexión con redes europeas de diseño y la colaboración con iniciativas como el PERTE Chip para posicionar a Málaga en el mapa global de la innovación en microelectrónica.