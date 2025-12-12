Crean un asistente inteligente para acompañar a familias en procesos oncológicos infantiles y en caso de duelo

Los directivos de Internalia y de la Fundación Olivares en Málaga.

La Fundación Olivares e Internal·IA, empresa tecnológica malagueña, han firmado una alianza para desarrollar un asistente virtual destinado a brindar soporte emocional a familias que enfrentan enfermedades onco-hematológicas pediátricas o situaciones de pérdida.

La herramienta funciona mediante WhatsApp, sin necesidad de descargas ni registros. Está disponible las 24 horas para proporcionar respuestas serenas y cuidadas basadas en inteligencia artificial ajustada a contextos sensibles.

El diseño incorpora el criterio humano de Andrés Olivares y su equipo, acumulado tras años acompañando familias en momentos de gran fragilidad. No reemplaza atención psicológica ni médica, pero ofrece una vía inmediata cuando las personas requieren expresar su dolor.

Andrés Olivares, Gema Casquero y Francisco Orellana en la firma del acuerdo.

La arquitectura tecnológica propia de Internal·IA garantiza, afirman desde la empresa, privacidad, minimiza sesgos y prioriza la seguridad emocional en cada interacción. Permite conversaciones respetuosas donde los usuarios pueden manifestar sentimientos sin presión ni juicios.

"Nuestra misión no es crear una máquina que hable, sino una herramienta que acompañe. La IA no es el centro. El centro es la persona que sufre, y la tecnología está al servicio de aliviar un poquito ese peso", explica Francisco Orellana, fundador de Internal·IA.

Esta aplicación representa un caso pionero en España. La fase piloto comenzará en enero. Posteriormente se realizará una presentación pública con el Patronato de la Fundación Olivares.