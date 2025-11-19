“Málaga es un territorio clave de empresas medianas y vamos a seguir creciendo aquí”

Ángeles Yáñez posa para la entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga. Carlos Martín

La empresa tecnológica Sogeti, filial de la multinacional Capgemini, sigue apostando fuerte por Málaga. Hace tres años aterrizó en el parque tecnológico de la capital con una unidad especializada en soluciones de calidad y testing y, desde entonces, su crecimiento ha sido constante. Además, también ofrece servicios de seguridad y Cloud.

Su directora general en España, Ángeles Yáñez, asistió al XXXV Encuentro Tecnológico organizado por EL ESPAÑOL de Málaga y concedió una entrevista en exclusiva a este diario.

En febrero de 2025 fue nombrada Directora General de Sogeti en España. ¿Cómo están siendo estos primeros meses?



Intensos pero muy positivos. Se ha juntado mi nombramiento con un momento de gran transformación, tanto a nivel de mercado como de estrategia y de todo el mundo tecnológico, especialmente con el impacto de la Inteligencia Artificial.

Ha sido un reto apasionante porque he encontrado un equipo fantástico, con clientes, oportunidades y proyectos que inspiran. Lo valoro muy positivamente.

¿Qué objetivo se ha marcado?

El objetivo fundamental es la transformación. O nos transformamos o nos quedamos atrás, eso lo tengo claro. Además, estamos en un momento de giro hacia el mid-market. Sogeti, dentro de Capgemini, es la punta de lanza para llevar a las empresas medianas y pequeñas toda la potencia y el porfolio de Capgemini, poniendo especial énfasis en la calidad.

Yáñez posa en la oficina de Sogeti en Málaga Tech Park. Carlos Martín

¿En qué se centra ese enfoque?

En ofrecer la migración hacia el Cloud con nuestra garantía de calidad y la potencia de la inteligencia artificial. Es una combinación perfecta para llegar a un mercado que necesita soluciones fiables, que funcionen bien desde el principio.

El objetivo es transformar la operación, adoptar las nuevas tecnologías —agentes, IA, etc.— y hacer que realmente sean productivas y rentables para las empresas, que buscan retornos rápidos y confiables.

Ahora hay un punto de confianza: muchos están expectantes, tanteando el mercado para ver si el impacto de la IA será tan importante como parece. Y sí, lo será. Va a ser transformador, y si no hay adaptación, se notará.

¿Y cómo ve a las empresas españolas?

Las grandes empresas invierten más, es lógico por su presupuesto. Las medianas y pequeñas están a la espera, aunque son las que más pueden ganar. Siempre han tenido dificultades para atraer talento o hacer más con menos recursos, así que la automatización y las soluciones rápidas pueden tener mucho impacto. De momento, las empresas medianas se mueven con cautela: se exploran iniciativas y se evalúan tecnologías, pero todavía no vemos implantanciones a gran escala.

Hablemos de Málaga. El centro tecnológico de Sogeti lleva ya tres años aquí, ¿qué hacen y cuáles son sus proyectos?

Mantenemos nuestras líneas estratégicas: seguridad, testing, gestión de infraestructura y entornos Cloud. Hemos crecido de forma sostenida y nuestra intención es seguir ampliando presencia en Málaga. El ecosistema está en un punto de expansión y de transformación. Habrá que ver cómo impacta esto en el mercado laboral y en la formación del talento.

Málaga es un territorio clave con muchas empresas de todos los tamaños en consolidación. Nuestra expectativa es continuar creciendo y reforzando nuestra apuesta por la región.

La directora general de Sogeti en España en un momento de la entrevista. Carlos Martín

¿Con qué sectores trabajan más?



Con todos, aunque a nuestro nivel destacan automoción, banca, seguros y retail, que son los más representativos en esta zona. También hay muchas empresas de servicios, que forman parte del tejido industrial de la provincia.

En relación con la IA, ¿qué avances veremos en los próximos seis meses?

Los entornos de trabajo ya están cambiando y esta evolución se acelerará. La IA agentica transformará tanto la forma en que trabajamos individualmente como los procesos de negocio de las empresas. Muchas dinámicas habituales se redefinirán por completo.

El mayor impacto lo veremos en el rediseño de procesos, incorporando estas herramientas y creando entornos mixtos de equipo humano con agentes. Requiere abrir la mente, adaptarse y pensar no solo en mejorar lo que ya hacemos, sino en lo que ahora es posible gracias a estas capacidades. Ahí está la verdadera caja mágica: en imaginar todo lo que podemos llegar a hacer.

También se habla mucho de la brecha entre quienes aprenden a usar la IA y quienes no. ¿Qué opina?

Esa brecha es real. Quien se actualiza y aprende obtiene una ventaja enorme frente a quien no lo hace. La diferencia entre quién se interesa y quién no, es abismal.

Desde la perspectiva de contratación, no importa tanto lo que sepas hacer ahora, sino tu disposición a aprender cosas nuevas. Lo que vas a hacer dentro de seis meses, ni tú ni yo lo sabemos, pero hay que estar dispuesto a adaptarse. Se mira la motivación.

Es una oportunidad para todos, aunque los jóvenes sean más flexibles. También se necesita criterio y capacidad de análisis para discernir qué sirve y qué no.

Volviendo a Málaga, ¿cómo ve la situación tecnológica de la ciudad?

Málaga es una ciudad con gran potencial, pero a nivel tecnológico veo luces y sombras. La proyección de crecimiento inicial muy acelerada se ha moderado un poco. Sigue creciendo, pero de forma cautelosa.

Aun así, continúa siendo una de las mejores ubicaciones en el sur gracias a la llegada de grandes empresas, al establecimiento de hubs tecnológicos y a las inversiones que se han realizado en los últimos años.

Confiamos en que la nueva ola de innovación impulsada por la Inteligencia Artificial acelere nuevamente ese crecimiento.