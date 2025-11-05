El Círculo de Empresarios de la Costa del Sol presenta este jueves su nueva Plataforma Tecnológica

Un momento de la reciente inauguración de la delegación del Círculo de Empresarios de la Costa del Sol en Vélez Málaga.

El Círculo de Empresarios de la Costa del Sol presentará este jueves su nueva Plataforma Tecnológica, una iniciativa que aspira a convertirse en un punto de encuentro entre compañías proveedoras y asociados que demandan servicios digitales avanzados.

Esta herramienta reunirá soluciones de hardware, software, diseño web, posicionamiento online, robótica, automatización, sistemas ERP y CRM, y utilidades basadas en inteligencia artificial. Además, ofrecerá formación especializada en innovación y programas de apoyo a emprendedores y start-ups.

El objetivo es impulsar la competitividad y el crecimiento sostenible de las empresas mediante la tecnología, promoviendo la colaboración entre miembros y creando oportunidades de negocio en eventos de networking específicos del sector.

La presentación tendrá lugar este jueves 6 de noviembre en el Restaurante AWA durante la jornada “Tecnología como Estrategia de Crecimiento”, que se celebrará de 9:00 a 12:00.

El cartel de la jornada de presentación.

El programa incluye una mesa redonda titulada “Tecnología como motor de crecimiento empresarial”, en la que intervendrán Gema Casquero (Internalia Group), Víctor Ruz (Agripina Capital), Juan Carlos López Vella (Soho Boutique Hoteles), Ricardo Nandwani (Málaga Digital), Manuel Quesada (Museo Carmen Thyssen), Héctor Jiménez (QBO) y Blanca Sánchez (AccionMK). Será moderada por Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL de Málaga.

Durante el debate se analizarán experiencias empresariales que demuestran cómo la adopción de herramientas tecnológicas puede acelerar la expansión, mejorar la productividad y fortalecer la resiliencia ante los desafíos del entorno digital.

Tras la mesa redonda habrá un taller práctico denominado “Herramientas tecnológicas para la toma de decisiones” a cargo de Esther Heredia y Víctor Ruz.



