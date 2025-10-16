El IMEC busca trabajadores para su nuevo centro de microchips en Málaga: estas son sus primeras ofertas de empleo

El instituto de referencia mundial de investigación y desarrollo de semiconductores, el IMEC, afina su calendario para desembarcar en Málaga. El proyecto prevé iniciar su construcción en 2027 y arrancar su actividad en 2030, y la empresa ya busca varios perfiles profesionales para comenzar su andadura en Málaga.

El proyecto contará con una inversión de 615 millones de euros (500 de ellos aportados por el Gobierno de España) y complementará las instalaciones de Lovaina.

El nuevo centro, que se ubicará en Málaga TechPark, tendrá el objetivo de desarrollar nuevos procesos de prototipo de chips de 300 milímetros en nuevos materiales, alternativos al silicio, que actualmente son complicados de combinar con los procesos de CMOS que se ejecutan en Bélgica.

Para iniciar su recorrido en la provincia y ampliar su presencia a nivel nacional, el IMEC ya ha abierto diferentes candidaturas en su página web oficial. Se trata de diferentes perfiles profesionales, relacionados con el mundo de las startups, medio ambiente, asesoría y recursos humanos.

Estas ofertas de trabajo están dirigidas a ingenieros, diseñadores, gestores de desarrollo y aceleración de empresas e investigadores, entre otros.

Uno de los puestos que se ofertan es el de Venture Acceleration Manager. Este rol está orientado a profesionales que deseen actuar como asesores y mentores de startups y scaleups tecnológicas respaldadas por IMEC, facilitando su crecimiento y conectándolas con una red internacional de contactos, inversores y expertos.

En el ámbito de la investigación aplicada, IMEC también ofrece la vacante de R&D Pilot Line Director en Málaga. Este puesto se centra en la expansión de las capacidades de investigación y desarrollo en semiconductores, para el liderazgo en innovación y fabricación avanzada.

IMEC también busca un especialista en medio ambiente, salud y seguridad con dominio fluido del español para participar en la construcción de la sala 'blanca' de 300 mm, garantizando que se cumplan los más altos estándares de seguridad industrial y sostenibilidad.

Además, la organización ha abierto su Talent Pool para España, con el objetivo de captar profesionales interesados en formar parte del proyecto pionero de crear la primera sala 'blanca' de 300 mm del país. Este espacio de última generación será el núcleo de futuras investigaciones y desarrollos en nanofabricación en el IMEC de Málaga.

Licencia de obras

El IMEC tiene previsto pedir en las próximas semanas la licencia de obras para el centro que construirá en Málaga, y a final de este año esperan lanzar la licitación para el diseño final y la construcción.

De esta forma, esperan poder firmar el contrato con la empresa constructora a mediados de 2026 con el fin de que las obras comiencen en el primer trimestre de 2027. La llegada de los primeros equipos se prevé en la segunda mitad de 2028 y su instalación llevará "al menos un año", dada su complejidad.

Se llevará a cabo una transferencia de procesos de Lovaina a Málaga, y se mantiene el objetivo de que el centro comience su actividad en 2030. Se prevé que trabajen en sus instalaciones unas 200 personas, a lo que se suma otros 100 empleos indirectos.