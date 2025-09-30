EmpoderaLIVE regresa a Málaga para defender derechos y libertades en la era digital

Más de 20 líderes e investigadores internacionales, junto a 250 expertos que trabajan, a nivel mundial, se reunirán en Málaga en EmpoderaLIVE los próximos 7 y 8 de octubre en el Teatro Echegaray de la capital para defender derechos y libertades en la era digital.

La XVII edición de este encuentro de referencia internacional impulsado por la Fundación Cibervoluntarios desde 2006 sobre el uso de la tecnología para mejorar en el mundo, lo inaugurará Yolanda Rueda, Fundadora y actual Presidenta de Fundación Cibervoluntarios.

Con el lema Soberanía Digital Ciudadana: Hackeando los retos globales, #EmpoderaLIVE reúne en esta edición a más de 250 expertos de instituciones, entidades, universidades y sociedad civil, que están trabajando para construir modelos tecnológicos más justos e inclusivos, que garanticen derechos digitales, refuercen la democracia y pongan la innovación al servicio de las personas en la resolución de los grandes desafíos sociales, ambientales y económicos de nuestro tiempo.

EmpoderaLIVE 2025 reunirá a voces internacionales que están marcando el rumbo de la tecnología con impacto social. Entre ellas, Monique Morrow, reconocida como una de las 50 mujeres más influyentes en tecnología por Forbes y referente en la defensa de los derechos digitales, y Ananya Chadha, innovadora que a los 16 años unió genética y blockchain y hoy dirige una startup de IA en vídeo.

También participarán Betelhem Dessie, pionera en formar a jóvenes en robótica, IA y programación en África; Tasos Stampelos, que trabaja por un Internet más justo y transparente en Mozilla; Irina Velasco, referente en aplicar inteligencia colectiva para acelerar los ODS; y Solana Larsen, activista por los derechos y la diversidad en Internet desde la Open Knowledge Foundation.

Desde el ámbito del emprendimiento social destacan Gabriela Chang y Jori Armbruster, creadores de EthicHub, plataforma que conecta a agricultores sin acceso a la banca con inversores globales.

En el encuentro también participarán Sarven Capadisli y Virginia Balseiro, referentes de la web descentralizada y el software abierto; Goran Buldioski, figura clave en el debate europeo sobre gobernanza y democracia; Salvatore Romano, fiscaliza los algoritmos desde la sociedad civil que exigen responsabilidad a las grandes tecnológicas en Europa y el mundo.

También acudirá Melissa Muñoz, impulsa modelos de IA para la gobernanza en América Latina; Andy Piper, voz clave en la expansión global de Mastodon y el software libre. Y Raúl Magallón presentará SmartVote, iniciativa que promueve la lucha contra la desinformación en España y Portugal para frenar su impacto en nuestras democracias.

En la web oficial de EmpoderaLIVE se puede consultar el programa completo con todos los horarios y actividades de esta edición. La inscripción es abierta y gratuita hasta completar aforo. También se retransmite en directo vía streaming en la web oficial y en el Canal de YouTube de EmpoderaORG.