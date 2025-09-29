El éxito (medible) del hotel Mariposa de Málaga con su jardín vertical convence a la UE

Vista del jardín vertical de este hotel en Málaga.

El hotel Mariposa de Málaga ha culminado con resultados sobresalientes su participación en el programa europeo Última Milla, una iniciativa financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Ministerio de Industria y Turismo.

Con esta experiencia, el alojamiento se consolida como uno de los referentes nacionales en turismo responsable e innovación tecnológica.

El proyecto ha permitido aplicar soluciones basadas en inteligencia artificial para optimizar la gestión de infraestructuras verdes, especialmente a través de su icónico jardín vertical.

El sistema de IA que se usa en este hotel.

El sistema, que se alimenta con agua reutilizada de las duchas del propio hotel, incorpora sensores que recopilan datos en tiempo real para medir su comportamiento y su repercusión ambiental.

Además, se implementó un sistema de seguimiento de habitaciones para evaluar cómo la vegetación incide en el confort de los huéspedes.

Paralelamente, se instalaron radares en la calle para contabilizar cuántas personas se detienen a observar el jardín, integrando estas métricas dentro de un esquema de análisis socioambiental.

Uno de los elementos más innovadores ha sido la incorporación de “María Monstera”, un avatar interactivo que explica a los visitantes el impacto positivo del jardín vertical, combinando divulgación y tecnología.