Apple entra de lleno en el centro comercial El Ingenio en Vélez Málaga: nueva tienda y ofertas

Varias personas en la inauguración de la tienda en el centro comercial El Ingenio.

Tener productos de Apple en un centro comercial siempre es garantía de éxito. Se venden como rosquillas pese a su elevado precio.

La multinacional estadounidense acaba de sacar al mercado además nuevos productos como el Iphone Air o el Iphone 17, entre otros, por lo que la atención de los clientes se multiplica.

En este contexto, la cadena granadina Rossellimac ha inaugurado una nueva tienda en el centro comercial El Ingenio en Vélez Málaga.

Como suele ser habitual en este grupo, el primer día de apertura, ayer jueves, hizo sorteos entre las personas que se acercaron al establecimiento y realizaron alguna compra o dejan su correo electrónico.

Por otra parte, anuncian que hasta el 25 de septiembre harán descuentos especiales en productos de Apple solo en esta tienda de Vélez Málaga.

Rossellimac tiene veinticuatro tiendas y más de doscientos empleados. Este nuevo establecimiento, catalogado como Apple Authorized Reseller, responde a un concepto de tiendas pensadas para ofrecer una mejor experiencia a sus visitantes y clientes.