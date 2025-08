La tecnológica malagueña Uptodown se conjura para surfear la ola de la inteligencia artificial

Uptodown, la plataforma de descargas de aplicaciones móviles nacida en Málaga y convertida en la mayor tienda europea de apps, encara una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial (IA). Su CEO, Luis Hernández, acaba de regresar a la ciudad tras un año en Berkeley, en pleno corazón de Silicon Valley, con una maleta cargada de aprendizajes y una hoja de ruta ambiciosa: integrar de lleno las tecnologías de IA en los productos y servicios de la compañía para reforzar su liderazgo global en la distribución de software.

“Acabo de volver a Málaga después de un año en Berkeley, California, y he vuelto a conectar con todo el equipo de Uptodown”, ha señalado Hernández tras reencontrarse con su equipo en una reciente sesión celebrada en el Muelle Uno: “Ha sido un año intenso de exploración y de absorber todo lo que me rodeaba", ha señalado.

Con todo, gran parte de sus aprendizajes no han venido necesariamente de Silicon Valley: "Curiosamente, algunas de mis mayores conclusiones no llegaron de nuevas aventuras, sino de rostros y proyectos familiares, más cercanos, como ver a Freepik pivotar de manera brillante", ha compartido.

El CEO de Uptodown, Luis Hernández. Uptodown

Las conversaciones con su homólogo de Freepik, Joaquín Cuenca, o el máximo responsable de esta tecnológica malagueña en Estados Unidos, José Florido, le han dado "nuevas perspectivas sobre cómo podemos lanzar cosas emocionantes y afinar nuestras estrategias aquí en Uptodown”.

El CEO de Uptodown subraya también la inspiración que supuso para él participar en el evento UpScale Conf, sobre inteligencia artificial aplicada a la creatividad, de Freepik en San Francisco: “Fue un auténtico punto de inflexión. Muchos de los cambios y movimientos audaces que están liderando en la industria creativa son totalmente aplicables a nuestro mundo de la distribución de aplicaciones”, resalta.

Además, Hernández destaca que su estancia en Silicon Valley le permitió confirmar que “los nuevos símbolos de estatus en la cultura tecnológica estadounidense reflejan los principios que siempre hemos defendido en Uptodown". Los equipos cada vez son más ágiles y se basan en sus propios ingresos para crecer: "Fue un recordatorio potente de que vamos por el buen camino y una motivación para seguir adelante”, ha valorado.

Un equipo autónomo y una nueva hoja de ruta

Hernández no escatima elogios hacia su equipo por el desempeño durante su ausencia: “Claro que este año fuera fue duro, sobre todo por no estar en el día a día con ellos. ¡Pero todo funcionó como un reloj sin mí! Siempre supe que nuestro equipo estaba lleno de talento, pero sinceramente no me di cuenta de lo bien que podían navegar sin que yo estuviera cerca. Es humilde reconocer lo fuertes y autónomos que se han vuelto”.

Su regreso ha coincidido, según él mismo reconoce, con “un equipo aún más motivado y con ganas de afrontar el futuro”. Y ese futuro pasa, de forma inevitable, por la inteligencia artificial: “En Uptodown tenemos activos muy valiosos construidos a lo largo de décadas: nuestra tecnología, nuestro contenido y nuestra comunidad. Ahora estamos listos para amplificar esas fortalezas integrando las últimas herramientas de IA. Esto va a desbloquear nuevas oportunidades, nos permitirá ofrecer productos increíbles y aportar aún más valor a nuestra industria”.

El CEO concluye su intervención con un mensaje de optimismo y ambición: “Se vienen tiempos emocionantes. Estamos listos para surfear esta nueva ola impulsada por la inteligencia artificial. Estad atentos, porque pronto tendremos anuncios muy interesantes sobre todo lo que estamos preparando”.