Muere Luis Fernando Martínez, uno de los mitos empresariales del Parque Tecnológico de Málaga

Mazazo en el sector tecnológico en Málaga. Ha muerto Luis Fernando Martínez, fundador de Cetecom y uno de los grandes impulsores del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga.

Martínez tenía 73 años y no ha podido superar las consecuencias de un trasplante de pulmón que le realizaron la pasada semana.

Era un hombre muy querido en el sector. De hecho, pese a que ya llevaba unos años jubilado, a finales de mayo recibió la Medalla de Honor de la facultad de Telecomunicaciones y el Ayuntamiento de Málaga comunicó hace unos días que le darían el premio Ciudad de Málaga 2025 el próximo 12 de septiembre. Ahora lo recibirá a título póstumo.

Hablar de Luis Fernando Martínez es hablar de una persona en mayúsculas. Tanto a nivel profesional como personal. Aparte de ingeniero era pintor. En su despacho de director general de Cetecom lucía orgulloso un cuadro pintado por él con unas zapatillas deportivas. "¿Qué significa eso para ti Luis Fernando?", le pregunté en una entrevista hace casi 20 años. "Cuando las veo significa que cuando quiera tengo libertad para irme y disfrutar", me comentó.

Siempre hablaba claro y, pese a haber sido capaz de crear una multinacional innovadora como Cetecom, huía del postureo.

Martínez fue uno de los que formaban parte del famoso laboratorio de I+D de Fujitsu. Hace apenas unas semanas se reunieron todos para recordar batallas de hace 30 años.

Cuando se desarticuló ese laboratorio, su entonces director, Felipe Romera, y Pepe Pérez Palmis le hablaron a Martínez de crear un parque tecnológico y una empresa como Cetecom, un laboratorio de telecomunicaciones.

"Me llamaron para eso porque yo había hecho el diseño del proyecto. Lo hice por mi cuenta, de forma altruista. No tenía intención de incorporarme al proyecto, pero en un momento determinado me lo mandaron y me dijeron, mira, por favor, tienes que ponerlo en marcha", recordaba Martínez en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga publicada hace apenas un mes.

No solo creó Cetecom. Lo llevó a ser uno de los mejores laboratorios del mundo en los que probaban todo tipo de tecnología, junto a su inseparable Fernando Hardasmal.

Cetecom fue una de las primeras 8 empresas que se instalaron en el parque tecnológico, un erial en el que parecía una locura meterse. Pero esos locos, con Martínez entre ellos, generaron el mayor éxito de la economía malagueña: crear un parque tecnológico en el que hoy en día hay más de 700 empresas y 25.000 trabajadores.

"Aposté por ingenieros jóvenes, recién formados, para poder adaptarlos a una forma de pensar y de trabajar. Empecé saliendo con ellos por el mundo, un par de viajes, y luego los lanzaba. Me decían que estaba loco, una vez más, pero la locura ha sido perfecta. Hoy esos ingenieros que salieron así el primer viaje conmigo, ahora son directivos de primer nivel en Dekra y en otras multinacionales. O sea, algo hicimos bien", dijo en la entrevista.

Cetecom pasó a llamarse AT4 Wireless y en 2015 fue adquirida por la multinacional alemana Dekra por 45 millones de euros. En ese momento, Martínez decidió dar un paso al lado y se jubiló. Su mano derecha, Fernando Hardasmal, está haciendo una gran carrera profesional en Dekra, gracias en parte a sus enseñanzas, y hoy en día es vicepresidente.

En estos últimos diez años Martínez prefirió retirarse de la vida pública y centrarse en pintar sus cuadros, que exponía con orgullo en sus redes sociales, y disfrutar de la vida. Ahora estaba volviendo a aparecer con estos homenajes. Descansa en paz Luis Fernando.