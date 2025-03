¿Cómo conseguir cerrar inversión para tu 'startup'? Responden los malagueños que lo han conseguido

Conseguir inversión es muchas veces clave para que una startup pueda crecer. Sin financiación, muchas empresas emergentes que podrían marcar el futuro de la Málaga tecnológica no pueden desarrollar sus productos, contratar equipo o expandirse. No es un paso obligatoria para llegar al éxito —algunos de los mayores casos de éxito del ecosistema, como Freepik, Virustotal o BeSoccer, lo han logrado con sus propios medios—, pero sí que es cada vez más común en un panorama global hipercompetitivo.

Captar esa inversión no es solo cuestión de tener una buena idea. Los emprendedores deben demostrar que su negocio tiene potencial, que hay un mercado interesado y que pueden generar ingresos. Para ello, preparan una presentación clara (pitch), muestran resultados concretos y buscan a los inversores adecuados.

Proyectos malagueños como Ikualo, Zonox, Zexel y Adity Seguros han logrado atraer inversores que han apostado por ellas. El proceso no es fácil ni rápido, sino que implica meses de trabajo, negociaciones y una estrategia bien definida. ¿Qué han hecho bien estas empresas malagueñas? ¿Qué consejos pueden dar a otros emprendedores? Sus propios responsables lo explican.

Harold Correa es el creador de Íkualo, una plataforma financiera para migrantes que a el pasado verano fue invertida por el empresario José Elías con una cifra de casi un millón de euros. "Para mí es sumamente importante que las entrevistas y las reuniones sean personalmente", defiende este emprendedor, además de lo que "ya sabemos" de presentar un negocio escalable y que "realmente" esté solucionando un problema.

"He gastado dinero en billetes de avión, en hoteles y AirBnB, para ir a ver a inversores. Luego me han dicho que no, pero al menos me han visto", relata Correa: "El que me ha dicho que no me ha conectado con otro, y ese con otro... Se dan cuenta de lo que estás creando porque se lo muestras de primera mano".

Para él, es muy importante que los inversores lleguen a comprender qué es lo que mueve al equipo que ha creado ese producto: "Cuando estoy a tu lado, es cuando realmente vas a sentir que lo que yo estoy hablando es real. Cuando creas que mi pasión por lo que estoy haciendo es más grande incluso que la falta de dinero, y voy a ir a por ella como sea".

"Cuando alguien que la determinación es tan grande, el mundo entero se abre ante un proyecto así. Pero para eso, tienes que estar 100% convencido de que lo que estás haciendo vale la pena. Muchos fondos te van a decir que no, pero alguno va a venir cuando vean que no vas a parar hasta conseguirlo", argumenta.

Para la CEO de Zexel, Clara Herrera, la inversión de un millón de euros que anunciaron en otoño del pasado año es la segunda que han conseguido cerrar. "No es lo mismo que en la primera, cuando eres una persona idealista con una idea en la cabeza e invierten en quien tú eres", reflexiona Herrera: "Aquí, tienes que demostrar mucho de negocio, de ser un buen gestor y vendedor, que tu empresa funcione muy bien. Eso se tiene que traducir en métricas".

Esta plataforma de pagos para creadores de contenido apuesta por "validar y probar muchísimo" el producto y su modelo de negocio. Una vez se llega a "algo consistente", la ronda resulta hasta "fácil", en palabras de su CEO: "Tu trabajo tiene que hablar por ti, porque los inversores te van a pedir una dedicación total", afirma.

"Y una vez llegue a ese punto en el que tu negocio avanza, se trata de tener los deberes bien hechos: ser una persona muy cuidadosa con la información y tenerlo todo a mano", continúa. Un último consejo: trabajar el networking. "Yo había creado ya una agenda de conexiones. Cuando les dije que estaba en ronda, ya no ha sido tan difícil", concluye.

Otro truco para lograr financiación es no pensar únicamente en los típicos fondos especializados en startups. "Muchas veces se comete el error de buscar capital riesgo y no a empresas de tu propio sector. Ellas van a ver mejor el potencial del producto", sostiene el CEO de Adity Seguros, Francisco Ramírez, que asegura que así "vas a tener muchas más facilidades".

Es con ese enfoque que él y su hermano, cofundadores de un proyecto que les ha llevado a ser elegidos por la revista Forbes entre los jóvenes más influyentes de España, consiguieron levantar una ronda de 250.000 euros: "Lo mejor es buscar gente potente de tu sector. Con su experiencia en el mercado, vieron el potencial de Adity", subraya.

Manuel Palacín es CEO de Zonox, uno de los últimas startups malagueñas en anunciar una ronda de inversión: consiguieron levantar 440.000 euros. "Mi consejo es ser lo más transparente, humilde y humano posible. Sobre todo en fases iniciales, al final los business angels son personas que tienen que conectar contigo y fiarse como para poner su dinero en ti... Porque al final la idea va a cambiar mil veces", plantea.

"Cuanto antes empieces a tener conversaciones y exponerte, mejor", aconseja: "Es bueno que los inversores te vean y les vayas poniendo al día durante un largo periodo de tiempo. Nadie te va a invertir nada más conocerte".

"Cada vez que les vas poniendo al día, les estás mostrando que eres un tío trabajador que avanza y se va creando una relación. Así se genera la confianza y te pueden dar una oportunidad", concluye el CEO de Zonox.