The Pepino Brand, la 'startup' malagueña que quiere revolucionar con IA cómo gestionas tu marca

Todos sabemos cómo es Coca-Cola. No el producto en sí, sino su marca: el eslogan "La chispa de la vida", el color rojo, Papá Noel entrando en las casas cada Navidad para hacer felices a los niños. Todo ese imaginario en torno a una empresa se conoce como identidad de marca o branding, y puede ser clave para el éxito de una compañía. Ser coherente con esa identidad de marca no siempre es fácil, y es por eso por lo que la startup malagueña The Pepino Brand ha dado un paso al frente.

"Hoy todas las empresas están creando contenidos en diferentes plataformas y hacer que la marca siempre se vcea bien en todas ellas, con los mismo mensajes y conceptos, es muy complicado", defiende en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga la CEO de The Pepino Brand, Julia Rodríguez: "Sobre todo cuando hay varias personas gestionándola, como el autónomo que lleva redes, el becario que acaba de entrar, la prensa que habla de ti..."

Su startup nace de esa necesidad de gestionar los componentes de una marca y las indicaciones de cómo usarla: "Si la marca no es coherente, no crea confianza. Y si la marca no crea confianza... pues no vende", resume Rodríguez.

"The Pepino Brand es un portal web que ayuda a las empresas a gestionar su marca a través de un espacio donde puedan descargarse todos los elementos", comparte su CEO: "Ahora mismo, lo habitual es tener un Google Drive que solo conoce quien ha creado esas carpetas. Nuestro portal viene a sustituir a los manuales de marca, que muchas veces nadie los usa."

Para ello, ofrecen la descarga de todos los elementos que conforman una marca en su formato más actualizado en el tamaño y color definido que necesites: "Lo primero que ofrece nuestro producto mínimo viable (MVP) es tenerlo todo ordenado, accesible y a mano... Pero va más allá de simplemente eso, hasta la gestión y la colaboración en torno al branding", cuenta Julia Rodríguez.

La propuesta nace de un equipo de emprendedores en serie, que ya ha desarrollado la startup Seniority AI. Está conformado por Alejandro Barroso como jefe de operaciones (COO) y Francisco Cucullu como jefe de tecnología (CTO) y producto (CPO), además de la propia Rodríguez.

"De la experiencia con Seniority AI hemos aprendido la importancia de conseguir una transacción económica como forma de validación del mercado", afirma Alejandro Barroso: "Las startups vivimos en un mundo acelerado, pero en determinadas cosas como la validación es mejor parar y hacerlo bien. Es importante saber priorizar lo que importa en cada momento y centrarte en el resultado".

Por lo pronto, el lanzamiento de este nuevo proyecto ya ha sido recibido "con entusiasmo" por el sector creativo andaluz, según afirma desde la compañía. "Entre las primeras agencias en apostar por The Pepino Brand se encuentran Sarao, Credo, Rojo Mandarina y Plano Tetera", comparten: "Son agencias que trabajan diariamente con la gestión y el mantenimiento de la identidad visual de numerosas empresas y han visto en la plataforma una solución innovadora para optimizar la organización y el acceso a sus activos".

Julia Rodríguez pone un ejemplo sobre el impacto de su propuesta: "Ahora mismo, las compañías tienen una caja de herramientas con todo su identidad de marca ahí metida", resume: "Nosotros hemos destruido esa caja y hemos creado un panel con todas las herramientas que quieras a disposición y a la vista. Así, el profesional va a tardar mucho menos en crear".

"Es un producto que ya está validado fuera de España, y ahora nuestro reto es estar a la altura de las demás soluciones. Para eso, necesitamos tiempo y dinero", comparte la CEO de The Pepino Brand. Su propuesta se diferenciará porque irá enfocada a pequeñas y medianas empresas de los mercados de España y Latinoamérica, resalta su socio, Barroso.

Actualmente se encuentran en fase de prelanzamiento y ofrecen a quince empresas un precio especial para poder crear su propio portal en la plataforma. "Lo siguiente que queremos implementar es que una inteligencia artificial pueda migrar toda la información de un manual de marca a nuestro portal, y que nos pueda ayudar a crear contenido coherente con el branding", señala Rodríguez. Para ello, buscan compañeros de viaje.

"Estamos buscando una ronda de inversión de 200.00 euros, de los cuales a día de hoy tenemos comprometidos 15.000", explica Alejandro Barroso: "Buscamos personas que estén relacionadas con el sector del marketing, el Blockchain, inversores que impulsen SaaS. No solo queremos dinero, sino un inversor que tenga contactos en el sector y pueda ayudarnos a pensar y unirse al barco de manera activa".